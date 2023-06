Jovanotti alle “Conversazioni” di Capri: “Viaggiare ci salva da questa epoca di passioni tristi”

Grande successo per la partecipazione di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti alle ” Le Conversazioni”, il festival internazionale arrivato alla 18a edizione ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Nello spettacolare scenario del belvedere di Punta Tragara di Capri abbracciato da un caloroso pubblico Jovanotti è stato l’atteso protagonista sul tema della manifestazione improntata per questa edizione nel “Senso del Viaggio”.

L’incontro con Lorenzo Jovanotti intervistato dal grande giornalista Antonio Monda è stato il momento giusto per parlare a ruota libera su diversi argomenti, partendo dalla bicicletta e dal senso del viaggio, per poi spaziare anche alla letteratura, libri, film e alla filosofia e al raccontare di sé in prima persona.

Ricordiamo che il festival da mercoledì 28 giugno come da tradizione si è trasferito da Anacapri a Capri nel luogo simbolo della “Piazzetta di Punta Tragara”, dopo Lorenzo Jovanotti che ha aperto gli incontri dal belvedere sopra ai faraglioni, arriveranno gli ospiti internazionali: Hari Kunzru (29/6), Katie Kitamura (30/6) Joshua Cohen (1/7) e John Banville (2/7).

Il tema scelto per il 2023 è quello de Il Viaggio/Journey che sarà affrontato in ogni possibile accezione e Monda ne condividerà i diversi aspetti con tutti gli ospiti di questa edizione.

“Siamo felici e orgogliosi di essere giunti alla diciottesima edizione delle Conversazioni. Con Davide Azzolini iniziammo a Piazzetta Tragara nel 2006, quasi per gioco. Oggi il festival è cresciuto e siamo fieri della sua dimensione internazionale che oltre a Capri ha coinvolto e coinvolge città come New York, Washington, Bogotá, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Venezia e Parigi.

E dal 2024 contiamo di estendere Le Conversazioni anche a Los Angeles. – spiega Antonio Monda – In questi anni hanno partecipato premi Nobel, Pulitzer, Booker, National Book Award, Oscar, Tony, Emmy, Strega e Pritzker, e in questi giorni a Capri ci saranno altri importanti ospiti internazionali. Un percorso che dura da diciassette anni, che vogliamo omaggiare con il tema scelto per questa edizione de il ‘Viaggio’, declinato con la massima libertà di interpretazione: inteso come turismo o come emigrazione, come viaggio dell’infanzia da custodire e proteggere e interiore dei ricordi o caratterizzato da un percorso artistico, dal piacere della solitudine del viaggio senza l’ausilio della tecnologia a quello condiviso con il proprio amore. Buon Viaggio a tutti con Le Conversazioni.”

Contenuti foto e Video dell’ Agenzia Promediacom diretta da Louis Molino