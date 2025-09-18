Katia Buchicchio è Miss Italia 2025

Katia Buchicchio, lucana di Anzi, è Miss Italia 2025.
È stata incoronata dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. La 18enne lucana è stata scelta dalla giuria dopo essere arrivata alle finali del concorso con il titolo di Miss Basilicata. Sul podio anche Miss Umbria, Fanny Tardioli, e Miss Marche, Asia Campanelli.
Katia è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Oltre a studiare, coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene. Per il futuro ha detto: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”.
