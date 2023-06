La 500 del mare di Car 500 Off-Shore, Antonio Galasso svela il progetto: “Un’emozione unica”

La splendida giornata di sole, la brezza, lo spettacolo della vista dalla costa di Castellammare di Stabia: tutto ha fatto da splendido contorno alla presentazione de “la 500 del mare”, il progetto di Car 500 Off-Shore nato dall’ingegno di Antonio Pietro Maria Galasso. Il 24enne di Santa Maria la Carità ha scoperto questa mattina il modello che ha fatto bella mostra di sé all’entrata dello Yacht Club di Marina di Stabia. Presenti all’evento autorità civili, politiche e militari. L’iniziativa è stata già sposata in maniera decisa ed entusiastica da Fiat e da tutto il gruppo Stellantis, i cui rappresentanti erano presenti alla manifestazione.

“Svelarla è stata un’emozione unica. – ha detto Galasso – Ho lavorato proprio su questo modello per settimane e mi ha riempito di gioia poterla mostrare a tutti. L’abbiamo celata per mantenere la riservatezza: adesso sia ‘lei’ che io abbiamo preso una boccata d’ossigeno. La ‘visibilità’ è insita nel concept di Car 500 Off-Shore: tutti vogliono guardarla, fotografala e salirci”.

La Fiat 500 del mare ha calamitato l’interesse di tutti: nella prima parte della presentazione è stato possibile ammirare l’imbarcazione da vicino e testarne le caratteristiche tecniche e funzionali (Vedi Scheda tecnica). È stato possibile toccare con mano la qualità dei materiali utilizzati per la costruzione dell’imbarcazione, scoprire le soluzioni innovative e originali pensate da Galasso e apprezzare il design curato in ogni minimo dettaglio. La 500 del mare sarà prodotta in edizione limitata: 500 esemplari numerati solcheranno i mari di tutto il mondo.

Nel coso della seconda parte dell’evento, svoltasi nello Yacht Club, Antonio Galasso ha raccontato il suo viaggio: dall’idea alla realizzazione, l’incontro con Fiat, gli orizzonti futuri. A dare ancor più valore al tutto il giornalista Maurizio Bulleri, volto di Boat Show Television, che ha testato Car 500 Off-Shore e realizzato un servizio mostrato in anteprima agli ospiti.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inviato un messaggio di auguri per la riuscita dell’iniziativa. “Una vera novità nel panorama nautico italiano e internazionale. – ha scritto il Ministro – In questo prodotto sono coniugati tutti elementi del Made in Italy che hanno reso i nostri prodotti famosi nel mondo: innovazione, artigianato e gusto si concentrano e rendono uniche le nostre creazioni. La nautica è uno dei segmenti più dinamici dell’economia italiana e l’Italia, con una quota di mercato del 50%, è il riferimento internazionale per la produzione di yacht e delle imbarcazioni da diporto. Il Governo è attivamente impegnato nella tutela delle filiere strategiche del Paese. Occasioni come quella odierna sono momenti di festa ma anche opportunità per aprire riflessioni sul futuro della nautica italiana”.

DIRETTA FACEBOOK: https://www.facebook.com/caroffshore/videos/1013542493358312