La Bambùlina di Carpisa alla Milano Fashion Week

- pubblicità -

In occasione della Milan Fashion Week, Carpisa propone la riedizione di uno dei suoi modelli più iconici: la ‘Bambùlina’ borsa ispirata nella forma e nei colori al meraviglioso Palazzo dello Spagnolo di Napoli, progettato dall’architetto Ferdinando Sanfelice e ubicato nel rione Sanità di Napoli. Una reinterpretazione contemporanea di un modello dell’Archivio Storico di Carpisa, luogo magico dove si respira il valore del tempo, che racchiude il dna e i tratti distintivi del marchio.

L’iconico modello – che prende il nome da un affettuoso vezzeggiativo in lingua napoletana – è stato realizzato 60 anni fa dagli artigiani dell’epoca e viene ora reinterpretato in chiave contemporanea con un design rivisitato e nuovi materiali. Passato e presente si fondono così con armonia dando vita ad una nuova edizione di questa borsa, facendola diventare un must-have senza tempo.

Un modello di borsa a mano dal design e dal fascino intramontabile, conferitole in primis dagli iconici manici in bambù naturale che la rendono allo stesso tempo elegante e pratica. Realizzata in similpelle liscia e sfoderata, questa borsa si distingue per la sua costruzione semirigida che dona struttura senza rinunciare alla morbidezza. Ancora una volta, la tradizione incontra l’innovazione in un perfetto equilibrio che rende questa borsa un simbolo di eleganza e stile.

E’ disponibile in cinque varianti monocromatiche e una bicolore, questo modello unisce stile e versatilità.

Il comparto centrale chiuso da zip e la tracolla removibile e regolabile garantiscono massima funzionalità, mentre i piedini in metallo decorativi proteggono il fondo, preservandone la bellezza nel tempo.