Un gesto semplice, ma dal valore profondo, ha illuminato la giornata dell’Epifania nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’azienda aversana Kiranet, in collaborazione con l’Associazione Santa Teresa di Aversa, ha donato giochi ai bambini ricoverati, regalando loro un momento di leggerezza, sorrisi e normalità in un contesto spesso segnato dalla sofferenza.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stata anche la presenza di una Befana, interpretata da Maria Cristina Oliva, una volontaria dell’Associazione Santa Teresa, che ha distribuito i doni ai piccoli pazienti, portando allegria, stupore e un sorriso autentico nei corridoi del reparto.

L’iniziativa si è svolta in un clima di grande partecipazione e accoglienza, alla presenza del personale sanitario.

Ad ricevere i volontari e i rappresentanti di Kiranet è stata la dott.ssa Barbara Nappi, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla direttrice generale dell’ASL Napoli 2 Nord, dott.ssa Monica Vanni, alla direzione strategica, alla direttrice di presidio, dott.ssa Concetta Sarnataro, alla dott.ssa Rosanna Pluvio, direttrice del reparto di Pediatria e Neonatologia, al direttore dell’Unità Sistemi Informativi, ing. Salvatore Flaminio, e a tutto il personale dell’ospedale per il lavoro quotidiano svolto con professionalità, dedizione e profonda umanità.

Accanto a Kiranet, l’Associazione Santa Teresa di Aversa, realtà impegnata nella promozione della solidarietà e del sostegno alle persone più fragili, ha condiviso lo spirito e il significato dell’iniziativa, insieme ai volontari che hanno contribuito a rendere speciale questo momento.

“Questi giocattoli sono un abbraccio, un segno di vicinanza e di speranza”, ha dichiarato l’ing. Raffaele Chianese, direttore generale di Kiranet. “Abbiamo scelto l’Epifania perché è una giornata che parla di attesa e sorpresa, ma soprattutto di speranza. Ed è proprio la speranza ciò che volevamo portare oggi a questi bambini e alle loro famiglie”.

L’iniziativa assume un valore simbolico ancora più forte perché rappresenta l’evento conclusivo del lungo percorso di celebrazioni per il ventennale di Kiranet. Vent’anni di attività caratterizzati non solo da crescita e innovazione tecnologica, ma anche da un impegno costante verso le persone e i territori.

“Per noi la tecnologia non può essere fine a se stessa”, ha aggiunto Chianese. “Ha valore solo se riesce a migliorare concretamente la vita delle persone. Cura e umanità devono camminare insieme, soprattutto quando si parla di sanità e di fragilità”.

Kiranet è tra le prime dieci aziende italiane più innovative nel settore del software con soluzioni d’avanguardia per la Sanità. Negli ultimi anni ha scalato il mercato delle aziende sanitarie pubbliche campane ottenendo più del 30% del mercato e servendo oltre il 50% dei pazienti assistiti nella Regione.

Con i suoi prodotti di cartella clinica ospedaliera, ambulatoriale, domiciliare e di gestione avanzata delle terapie farmacologiche, mette il paziente al centro di un complesso sistema di processi protetti dal rischio clinico, e rende protagonista l’operatore sanitario, guidando alla correttezza tutte le sue attività.

L’azienda ha festeggiato nel 2025 i suoi vent’anni di attività con un portafoglio che già oggi comprende oltre 35 progetti di ricerca, brevetti e collaborazioni con università, centri scientifici e partner industriali.

“Quest’anno non abbiamo celebrato solo un anniversario aziendale”, ha concluso il Direttore Generale. “Abbiamo celebrato una visione di impresa che vuole essere parte attiva della comunità, che sceglie di restituire valore con gesti concreti, nati dal cuore e dall’impegno quotidiano”.

Ai bambini, alle famiglie e a tutto il personale del reparto di pediatria va il pensiero più sincero di Kiranet: un augurio di forza, serenità e speranza, accompagnato da un grazie profondo a chi ogni giorno si prende cura degli altri con competenza e umanità.