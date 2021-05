La Campania torna a volare, il webinar del Distretto Aerospaziale.

Si è tenuto ieri, martedi 25 maggio, il WEBINAR organizzato dalla società spaziale ALI dal titolo: LA CAMPANIA TORNA A VOLARE: MICROGRAVITA’, SISTEMI DI RIENTRO E MICROSATELLITI.

Erano presenti autorevoli personalità del mondo industriale, accademico e politico. C’erano i distretti tecnologici ed i centri di ricerca. Le parole conclusive pronunciate da Franco Ongaro, Director of Technology, Engineering and Quality and Head of ESTEC Establishment, ci riempiono di orgoglio e ci dimostrano, ancora una volta, che è facendo sistema e collaborando che si può aspirare a grandi cose!

Riportiamo di seguito uno dei passaggi più significativi del suo intervento: ” Sono sbalordito nel vedere come, da un modesto investimento da parte del programma di General studies dell’Agenzia Spaziale Europea, di cui si occupa la mia direzione, siate riusciti a dare il via ad una serie di attività di così grande rilievo. l’idea di pianificare una missione tecnologica su Marte, tutta Italiana, è molto ambiziosa ma alla portata delle vostre competenze. Anche il far rinascere la storica società MARSCENTER è stato importantissimo, tanto più con delle attività di ricerca (ad esempio l’ esperimento ReADI-FP) che saranno di vitale importanza per un prossimo futuro in cui l’umanità colonizzerà la Luna prima e Marte dopo”.

La Campania torna a volare o, per utilizzare le parole di Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, non ha mai smesso di farlo ma oggi lo fa con rinnovato vigore!

L’evento è stato trasmesso sulla nostra pagina facebook, all’indirizzo: https://www.facebook.com/aliaerospacelaboratoryforinnovativecomponents dove è possibile rivederlo.