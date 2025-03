La Casa Capovolta al Vulcano Buono

- pubblicità -

Il “Vulcano Buono” a testa in giù, il mondo a testa in giù. Nella “Casa Capovolta”, gli ospiti del centro potranno letteralmente dimenticare la gravità. Un’autentica abitazione prefabbricata, completamente arredata, con il tetto al posto delle fondamenta.

Una location magica, nella quale sarà possibile dare sfogo alla fantasia, scattando foto e realizzando video che saranno protagonisti sui social network. Un ulteriore modo per abbinare intrattenimento e divertimento, all’esperienza dello shopping. Nell’ottica di un complessivo piano di sviluppo sia strutturale che dell’offerta alla clientela, orientato a ciò che il visitatore può trovare in una cittadella in cui si possono vivere momenti diversi, e in cui gli acquisti sono una delle possibilità. La “Casa Capovolta” sarà allestita e visitabile dal 21 marzo al 5 maggio (con chiusura solo il 20 aprile), nell’arena spettacoli della struttura progettata da Renzo Piano.

COSTI E ORARI

Dal lunedì al venerdì: dalle 16:00 alle 21:00

Weekend e festivi: dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 22:00

Domenica 20 aprile chiusa

Biglietto unico: € 5,00 (+ diritti di agenzia per la prevendita)

Bambini piccoli (infanti): ingresso gratuito

Persone diversamente abili: ingresso gratuito (pagamento previsto solo per l’accompagnatore) Biglietti disponibili su AzzurroService.net e presso la biglietteria in loco.

Dal 21 marzo al 5 maggio 2024, con una spesa minima di 50€ (scontrino non cumulabile) effettuata in uno degli store o food store del Centro Commerciale, è possibile richiedere un coupon per l’accesso gratuito fino a 4 persone. Il coupon deve essere ritirato presso l’Infopoint e utilizzato entro il termine dell’iniziativa.

“LA FABBRICA DI CIOCCOLATO”

Visitare una fabbrica di cioccolato è una delle fantasie più comuni, così come è molto facile ricordare quella descritta nel libro di Roal Dahl e poi i film che l’hanno celebrata. Come novelli Willy Wonka, gli ospiti del Vulcano Buono di Nola, potranno immergersi (ed è proprio il termine adatto) in un mondo fantastico, dominato da scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate all’universo del cioccolato. Il percorso si sviluppa attraverso 9 stanze, ognuna con un’ambientazione straordinaria, giochi di prospettiva e atmosfere oniriche. Si tratta di una “Fabbrica di Cioccolato” surreale, animata da macchinari fantastici e meraviglie inaspettate. Non ci sarà cioccolato da degustare, ma il viaggio sarà un’esplorazione sensoriale e visiva unica, capace di sorprendere e affascinare. Dal 22 marzo al 1 maggio, al primo piano Ingresso Positano, con accesso ogni ora e il seguente calendario:

22 marzo – 1 maggio: tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi, nello specifico 22-23- 28-29-30 marzo; 4-5-6-11-12-13 aprile. Poi dal 18 aprile al 1 maggio incluso, tutti i giorni. Domenica 20 aprile chiuso.

COSTI E ORARI

Dal lunedì al venerdì: dalle 16 alle 21; Sabato, domenica e festivi: dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 21

Biglietto intero: € 8,00 (+ diritti di agenzia per la prevendita che darà il diritto al “salta la fila”)

Biglietto ridotto per bambini con altezza inferiore a 100 cm: € 5,00

Infante in età pre-deambulante: gratuito

Diversamente abili: gratuito (paga solo l’accompagnatore)

Biglietti disponibili su GO2.IT, TICKETONE.IT e presso la biglietteria in loco.