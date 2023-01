“La centralità dell’infanzia”, giornata studi al teatro Acacia giovedì 19.

Giovedì 19 gennaio dalle ore 16.30 al teatro Acacia di Napoli (via Tarantino) si terrà la giornata studi sul tema “La centralità dell’infanzia”, organizzata dalla Scuola Scarlatti diretta dalla pedagogista Mariangela Marseglia, durante la quale interverranno professionisti del settore.

Chairman Massimo Di Roberto, psicoterapeuta, pedagogista, docente universitario e counselor familiare. Saluti istituzionali di Clementina Cozzolino, Presidente V Municipalità Vomero Arenella; Fabiana Felicità, Vicepresidente V Municipalità Vomero Arenella; Margherita Siniscalchi, Presidente Commissione Scuola V Municipalità Vomero Arenella.

Interverranno Fabrizio Manuel Sirignano, illustre professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Roberto Militerni, neuropsichiatra infantile; Paolo Battimiello, preside e autore di saggi pedagogici; Georgia Forte, Centre Exam Manager del Centro Esami Cambrige Objective English; Alessandra Borghese, logopedista; Marco Borghese, neuropiscomotricista, educatore-e pedagogista.

Le conclusioni saranno affidate a Mariangela Marseglia che annuncerà la nascita del primo baby collage a Napoli. «È necessario fare qualcosa per cambiare la scuola – così la dottoressa Marseglia – che sia più aperta a tutte le stimolazioni necessarie affinché i bambini possano diventare un domani cittadini del mondo. Pertanto non va più visto il bambino come contenitore di informazioni, ma bisogna ascoltarlo, fornirgli stimolazioni anche da altre agenzie educative del territorio, dalla città, come palestre, agriturismi, teatri, il cosiddetto “outdoor education”. E che il percorso per loro sia bilingue, in inglese, per affrontare al meglio un mondo sempre più globalizzato. Questa è la sfida, necessaria ancor di più dopo il periodo di restrizione, per consentire ai più piccoli di interagire senza timori con il prossimo».

Ingresso gratuito, per info: 328 981 8793 (WhatsApp), 0815568643, segreteria@scuolascarlatti.it.