La cometa Lemmon attraversa il Golfo di Napoli

Le immagini sono state acquisite dalla terrazza ovest di Villa della Riccia, con vista privilegiata sul Golfo di Napoli.

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre 2025, l’astronomo Massimo Dall’Ora dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF) ha realizzato una sessione di astrofotografia dedicata alla cometa C/2025 A6 (Lemmon), visibile al tramonto nel cielo occidentale.

La prima fotografia, di tipo panoramico, cattura l’intera baia immersa nella luce crepuscolare, con la Luna visibile a sud e, sopra la collina di San Martino, la porzione di cielo in cui si trova la cometa, tra le costellazioni di Ofiuco e Serpentario, sospesa sull’orizzonte marino. Un incontro tra cielo e paesaggio che restituisce la dimensione poetica dell’evento.

La seconda immagine, a maggiore ingrandimento, è stata realizzata alle 18:12 con un tempo di posa di 2 minuti.

Documenta il nucleo luminoso della cometa, che vira verso il verde per la presenza di molecole di carbonio e azoto biatomico, e le due code biancastre: una di polveri e una di gas, che si estendono in direzioni divergenti, rivelando la complessità morfologica dell’oggetto.

La cometa Lemmon, scoperta nel gennaio 2025, si trova attualmente in prossimità del perielio e mostra una magnitudine apparente attorno a 4. L’osservazione è avvenuta in condizioni favorevoli, con cielo sereno e Luna prossima al primo quarto.

Queste immagini, sospese tra rigore scientifico e suggestione visiva, testimoniano il dialogo continuo tra ricerca astronomica e bellezza del paesaggio, nel cuore di Napoli.