La Comunità kirghisa in Italia si riunisce a Napoli domenica 28.

di Nazgul Tolobaeva, rappresentante della comunità kirghisa in Italia, imprenditore

Il processo di integrazione nel suo insieme

Secondo i dati del servizio di migrazione italiano per il 2020, non più di 2.500 cittadini kirghisi sono registrati in tutto il territorio della penisola appenninica.

Tali cifre portano L’Italia ai primi posti in termini di numero dei nostri concittadini nei paesi dell’Unione Europea.

Il primo afflusso dei nostri migranti si è verificato subito dopo il crollo dell’Unione Sovietica, è arrivato un numero molto piccolo di cittadini che potevano essere contati sulle dita, tuttavia era una parte altamente istruita della popolazione.

Ogni anno, il numero di rappresentanti dell’identità kirghisa è aumentato principalmente nella parte meridionale della penisola. La bellezza inimmaginabile delle città medievali, lo splendore dell’architettura delle cattedrali e delle chiese, l’arte, la pittura, la scultura e l’aria di mare particolarmente piacevole, le condizioni climatiche favorevoli e i luoghi storici unici, il cibo delizioso e le buone condizioni di lavoro hanno letteralmente affascinato i migranti da tutto il mondo, incluso il Kirghizistan.

Il maggior numero si stabilì nelle città di Napoli, Cagliari, Caserta, meno a Roma, Firenze, Bologna, Milano, Rimini, Torino, Brescia e Venezia. Considerando che l’immigrazione di massa per l’Italia è un fenomeno relativamente nuovo rispetto, diciamo, al Regno Unito o alla Francia, voglio comunque sottolineare che l’Italia si è avvicinata con una strategia di approccio olistico e basato sulla scienza al pacchetto di integrazione, rafforzando le loro istituzioni che illustrano le basi del principio come “migrante prospero”.

Inoltre, la Commissione Europea svolge un ruolo importante nel sostenere i governi nazionali e altri attori chiave del processo di integrazione in termini di assistenza finanziaria, coordinamento, monitoraggio e istruzione.

È incoraggiante che il numero di studenti kirghisi stia crescendo in modo esponenziale e che la seconda generazione dei nostri migranti stia facendo il salto quantico di una transizione istantanea a un nuovo livello di benessere. Alcuni continuano i loro studi nei laboratori di ricerca, dando così un grande contributo al paese adottato.

Il numero dei nostri compatrioti, che sono impegnati in imprese private in diversi settori, tra cui il commercio internazionale e Studi di design, stanno aprendo ristoranti, negozi, hotel e ovviamente anche nei servizi. Impegnati nell’insegnamento nelle università. Sebbene una grande percentuale lavori ancora nel servizio di assistenza nelle famiglie, prendersi cura dei bambini e degli anziani (circa il 72%), i nostri concittadini spesso dimostrano la comprensione delle leggi, della cultura e dei valori della società ospitante, che è la chiave per un’integrazione di successo.

Associazioni sociali culturali nazionali e attivisti delle città

È noto dall’antichità che noi kirghisi siamo un popolo nomade, ma non c’è un solo kirghiso che non brama la sua patria, specialmente in una terra straniera, essendo distaccato dalle sue radici, aumenta il desiderio di preservare la sua cultura nazionale, La nostra identità etnoculturale, la nostra lingua, le nostre tradizioni, il nostro cibo. Soprattutto in una società multiculturale nel vecchio continente, dove sorge la necessità di studiare la vita, i riti, le tradizioni e la cucina del Mediterraneo, l’inevitabilità del contatto diretto con rappresentanti e altre etnie e nazionalità provoca la necessità diretta dell’emergere di un’associazione di volontari di natura diasporale per:

– promuovere la propria identità e cultura

– arricchimento reciproco con altre culture

– interazioni con i rappresentanti del governo locale,

– relazioni tra i cittadini del Kirghizistan, come piattaforma per lo scambio di informazioni, per ottenere l’assistenza necessaria, per l’occupazione e per una vasta gamma di altre questioni.

Il diritto alla libertà di associazione è uno dei diritti umani più importanti, in quanto è uno strumento che consente l’intensificazione del dialogo, tra i rappresentanti delle autorità italiane a livello regionale e nazionale, nonché la patria storica.

Le associazioni possono essere ufficialmente registrate e non registrate, entrambe hanno il diritto di rappresentare e difendere i diritti dei cittadini del Kirghizistan e hanno la stessa forza nelle loro azioni. Operare all’interno della propria giurisdizione.

Nel 2009 ha iniziato la sua attività nelle città di Napoli “ Kyrgyz CLUB-ITALY “e allo stesso tempo si è ri-regolata a Bologna, ”Associazione popolo del Kirghizistan Roma-Italia ” nella città di Roma. Entrambi i rappresentanti hanno tenuto il Forum Mondiale dei compatrioti all’estero nel 2015 a San Marino, dove i rappresentanti di molti paesi si sono riuniti e hanno firmato una risoluzione dei risultati degli incontri per la cooperazione reciproca e l’interazione. Anche le associazioni di Napoli “Meken” e “ Zamandash” di Caserta hanno lavorato a beneficio dei nostri cittadini.

Particolarmente degno di nota è il lavoro unico delle associazioni in Sardegna “Kirghizistan Unito in Sardegna “ e “Kirghizistan Sardegna ONLUS” grazie ai loro sforzi e instancabile lavoro nella difesa legale, in una serie di opere caritatevoli in collaborazione con le autorità municipali e i patroni locali. lo strato vulnerabile dei nostri cittadini naviga sempre più deliberatamente verso le coste di Cagliari, il che crea una crescita significativa dei nostri concittadini. Per attirare i giovani, promuovendo uno stile di vita sano,

L’ala sportiva «Kelecek Kirghizistan» è stata recentemente ufficialmente aperta. Anche l’associazione di Roma fornisce un’assistenza in sopportabile. C’è anche un’ala studentesca a Roma, dove l’aiuto mirato e una serie di servizi per ottenere informazioni sono forniti a tutti gli studenti.

Nella capitale settentrionale della città di Milano, L’associazione diaspora “Kirghizistan-Italia” opera e riunisce con successo i nostri cittadini.

La celebrazione della staffetta della data speciale 30 anniversario del giorno Dell’indipendenza del Kirghizistan è stata onorata dalla diaspora bolognese, che ha tenuto ad alto livello nonostante le restrizioni dovute alla pandemia mondiale. La tradizione della staffetta è stata fondata e trasmessa dall’associazione “Kirghizistan Unito in Sardegna”. L’obiettivo e l’idea della staffetta era rafforzare l’approccio dei cittadini, unire Nord-Sud, visitare le onorificenze delle città meridionali e settentrionali e, di conseguenza, festeggiare su larga scala. Bologna settentrionale ha consegnato il testimone alla Regione Campania meridionale e quest’anno il 28 agosto si celebra nella città di Napoli.

Separatamente, vale la pena notare che abbiamo i nostri insostituibili attivisti, nelle città di Napoli, Caserta ad altre che esprimono la volontà di venire in aiuto di qualsiasi questione nella loro competenza.

Le questioni attuali su cui i cittadini possono ottenere informazioni sono: le caratteristiche della dichiarazione dei redditi, la tempestiva necessità di pagare le tasse, la richiesta di sussidi se necessario o assistenza sociale, l’iscrizione dei bambini alle istituzioni educative e l’ottenimento di un grado di istruzione, certificati, nonché l’aggiornamento dei documenti, la loro estensione e preparazione di elenchi di documenti richiesti.

Consolidamento delle diaspore.

Epilogo.

L’apertura dell’Ambasciata del Kirghizistan in Italia nel 2020 ha svolto un ruolo importante nell’unione di leader di associazioni e attivisti in tutto il territorio italiano e nell’organizzazione di un meccanismo di interazione e cooperazione. I rappresentanti dell’Ambasciata partecipano attivamente e organizzano congiuntamente tornei sportivi, eventi culturali e celebrazioni delle feste nazionali. I piani di pianificazione collaborativa hanno tenuto una prima tavola rotonda con leader e attivisti durante i quali sono stati firmati i verbali delle riunioni su questioni. La partecipazione attiva di tutti i leader nella promozione del lavoro di squadra, l’interazione in questioni controverse porta a una discussione efficace e una risposta rapida nella risoluzione di situazioni di forza maggiore.

Alla fine vorrei raccontare un po’ del Kirghizistan

Il Kirghizistan è un incredibile paese di montagna, situato nel cuore Dell’Asia centrale.

A Nord, Il Kirghizistan confina con il Kazakistan, a est con la Cina, a sud con il Tagikistan, a ovest con L’Uzbekistan. Circa 3/4 del territorio sono occupati dalle montagne. Sembra che il paese si sia riversato nelle possenti e secolari catene montuose di Tian Shan e Pamiro-Alai. La principale ricchezza del Kirghizistan è la sua natura incontaminata, che è riuscita a riunire catene montuose e valli, prati alpini e cime innevate, fiumi veloci e laghi di montagna. La vetta più alta delle montagne è la vetta di Lenin (7134 m). In Kirghizistan ci sono più di 6,5 mila ghiacciai, da cui provengono più di 28 mila fiumi e sorgenti. Sul territorio del Kirghizistan si trovano le più grandi riserve forestali Dell’Asia centrale, in cui sono conservati animali rari come il leopardo delle nevi e l’arhar. Il tesoro naturale della Repubblica è il lago Issyk-Kul, che si trova ad un’altitudine di 1606 m sul livello del mare. La natura è incantevole, è una meraviglia!

Il Kirghizistan ha assunto la sovranità nel 1991 e si è proclamato uno Stato indipendente. Il territorio è diviso in 7 regioni e la capitale è la città di Bishkek con una popolazione di circa un milione e mezzo di abitanti. La popolazione totale della Repubblica è di 6 milioni di persone. La lingua di Stato è il Kirghizistan, la lingua russa ha lo status di lingua ufficiale.

La ricca natura e le tradizioni distintive del Kirghizistan lo rendono un paese interessante e unico agli occhi dei turisti.