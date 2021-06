La Cultura tra Arte e Mestieri, martedì 15 a San Martino presentazione del Premio Artis Suavitas 2021.

Martedì, 15 giugno 2021, alle ore 10:30, a Napoli, presso la Certosa e Museo di San Martino, in occasione della presentazione del Premio Artis Suavitas 2021, avrà luogo l’incontro sul tema “La Cultura tra Arte e Mestieri”.

“Il Premio Artis Suavitas – afferma l’avv. Antonio Larizza, Presidente di Artis Suavitas Aps – ha assunto sin da subito le caratteristiche di manifestazione che raccoglie in sé valenze artistiche e culturali diverse, spesso anche distanti tra di loro, ma inevitabilmente collegate dal filo sottile dell’esaltazione dell’eccellenza in vari ambiti di riferimento. Una iniziativa, questa, che intende coniugare passione, gusto culturale con una forte determinazione tesa a promuovere e valorizzare anche luoghi di grande valenza storica e paesaggistica come la Certosa e Museo di San Martino e il Palazzo Abbaziale del Loreto di Montevergine”.

Il prestigioso riconoscimento è organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas Aps”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Provincia di Avellino, del Comune di Mercogliano, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, di RAI-Campania, del Santuario Abbazia Montevergine e della Proloco Mercogliano. La cerimonia ufficiale di premiazione è prevista per la giornata di mercoledì, 30 giugno 2021, presso il Palazzo Abbaziale del Loreto di Montevergine.

Tutti i dettagli del Premio Artis Suavitas 2021 ed i nominativi dei prestigiosi premiati di questa edizione saranno illustrati nel corso dell’incontro di martedì 15 giugno 2021, presso la Certosa e Museo di San Martino, che si svolgerà in base al seguente programma:

ore 10:30

Registrazione Ospiti.

ore 11:00

Inizio lavori: introduce e modera la Conduttrice RAI Veronica Maya.

Indirizzi di saluto: Francesco Delizia, Direttore Certosa e Museo di San Martino

Relatori sul tema “La Cultura tra Arte e Mestieri”:

Rosario Caputo , Presidente I.B.G. SpA.

, Presidente I.B.G. SpA. Maurizio Marinella , Maison E. Marinella.

, Maison E. Marinella. Domenico Raccioppoli, CEO Nuova Erreplast.

Presentazione Premio Artis Suavitas 2021:

Antonio Larizza , Presidente di Artis Suavitas Aps.

, Presidente di Artis Suavitas Aps. Vittorio D’Alessio , Sindaco del Comune di Mercogliano (AV).

, Sindaco del Comune di Mercogliano (AV). Nicola Graziano, Presidente del Comitato Scientifico del Premio Artis Suavitas.

ore 12:30

Chiusura dei lavori: “Sul Mestiere dell’Attore” da Louis Jouvet, Reading dell’attore Alfonso Grassi.

Il Premio Artis Suavitas 2021 gode del supporto di importanti brand nazionali e internazionali come PepsiMax, Lay’s, Chinotto Neri, Nuova Erreplast, Mondadori Store Avella, E. Marinella, E-On, Désirée, Minichini, Cira Lombardo, Sodano, Fattoria Pagano, Villa Minieri, Russo Home.

* Nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, l’accesso sarà a numero chiuso. È pertanto necessario un cortese cenno di adesione.