La dj, musicista e produttrice Giusy Consoli, guest dello 00 Club, per il closing party della rassegna “Hop”.

Eclettismo, sensualità e ottima musica tutta da ballare, saranno i protagonisti dell’atteso closing party, in programma per sabato 2 aprile, a partire dalle 23, allo 00 Club di Napoli.

Guest star dell’ultimo evento Hop della stagione, firmato Tina Lepre e Artedinamika, la dj, musicista e produttrice discografica Giusy Consoli, ideatrice tra l’altro, con l’amico Giuliano Bavutti de “Les Folies de Pigalle”: il più noto tea-dance dello Stivale.

In console per l’occasione, oltre ad una delle icone del clubbing italiano, si alterneranno anche dj Pen, Gg Rocco e Lello Fiorenza, che insieme scandiranno, fino alle prime luci dell’alba, il ritmo di uno dei party più ricercati dai nottambuli made in Naples appassionati di House e divertimento.

Uno dei rendez vous più originali e sfavillanti della regione, ambientato nell’accogliente ritrovo del Centro direzionale partenopeo, durante i quali si fondono sapientemente musica, autentiche installazioni and last but not least… performance uniche e coinvolgenti griffate Giovanni Brignola.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare ed esibire il Green Pass all’ingresso.

00 Club

Via Giovanni Porzio 1 – Isola G5 – Centro direzionale di Napoli

Info: 338 3826378