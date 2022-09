La Domenica Azzurra, da domenica 11 su OttoChannel il nuovo talk dedicato al Calcio Napoli.

OttoChannel scende in campo anche sul Napoli: da domani, 11 settembre, parte “La Domenica Azzurra”, il nuovo format dedicato a Osimhen e compagni ricco di sorprese, novità e grandi firme. Ogni domenica alle ore 21 Dario Sarnataro, giornalista e volto noto di Radio Marte, condurrà un programma sportivo tutto dedicato al Napoli, con il coordinamento giornalistico di Sonia Lantella. Analisi tecniche, informazione puntuale, ritmo, interazione e grandi ospiti gli elementi principali della trasmissione, con uno stile dinamico in linea con le qualità note di OttoChannel, emittente diretta da Pierluigi Melillo.

In uno studio tutto nuovo saranno affrontate le tematiche più stringenti legate all’ultima partita degli azzurri, con focus sugli argomenti di attualità, interviste esclusive, collegamenti esterni e le immagini del Napoli più accattivanti. Nel salotto di OttoChannel si alterneranno ospiti di respiro nazionale tra giornalisti, opinionisti, ex azzurri e allenatori.

Domani, 11 settembre, la prima puntata, in diretta alle 21 per commentare Napoli-Spezia e non solo: in studio ci saranno l’ex portiere e capitano del Napoli Gennaro Iezzo, l’allenatore Paolo Specchia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti e l’editorialista del Corriere del Mezzogiorno Franco Di Stasio. In collegamento ci saranno diversi ospiti del mondo del giornalismo e protagonisti di ieri e di oggi del calcio italiano.

“La Domenica Azzurra” sarà visibile sul canale 16 del Digitale Terrestre, ma anche in streaming sul sito https://www.ottochannel.tv/. Interazione continua con i tifosi possibile attraverso il numero whatsapp 342-8725223 e sulle pagine social dell’emittente (Facebook: https://www.facebook.com/OttoChannel; Instagram: https://www.instagram.com/ottochanneltv; twitter @ottochannel ) ma anche tramite email scrivendo a: ladomenicaazzurra@ottoproduction.it.

Appuntamento da non perdere, dunque: alle ore 21 scatta il nuovo format sul Napoli, un modo per analizzare le vicende azzurre da un originale punto di vista, con l’entusiasmo e la freschezza di un’emittente dinamica e di qualità come OttoChannel.