La festa dei Carabinieri sabatoi 4 in Piazza Plebiscito.

Sabato 4 Giugno, reparti e specializzazioni dell’Arma dei Carabinieri si raccontano in piazza Plebiscito, a Napoli, tra stand e dimostrazioni pratiche, per il 208esimo anniversario dalla Fondazione.

Tra le esibizioni previste il sistema di schedatura, con la rilevazione delle impronte digitali e palmari su fogli di carta, esaltate con le polveri dattiloscopiche magnetiche utilizzate dagli specialisti delle investigazioni scientifiche.

I carabinieri allestiranno alcuni stand dove, dalle 9 alle 16, saranno messe in mostra le principali realtà dell’Arma: si potrà assistere all’analisi di una scena del crimine, un misterioso omicidio commesso in strada con una pistola. La scena sarà ripresa con la futuristica fotocamera sferica “3D pixel – One Click” e trasformata in un ambiente tridimensionale. I visitatori saranno a pochi passi da una bomba inesplosa, lasciata sull’asfalto.

Insieme ai Carabinieri Artificieri Antisabotaggio assisterete alla sua neutralizzazione, scrutando l’area con l’occhio elettronico del coraggioso robot Allen-Vanguard Defender.

I cani del nucleo Cinofili daranno dimostrazione del loro straordinario fiuto con la simulazione di un ritrovamento di droga ed esplosivo. Gli appassionati di arte non potranno fare a meno di visitare lo stand del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale dove saranno esposte e analizzate opere contraffatte sequestrate da personale altamente specializzato. Occhi sul mondo sommerso, quello esplorato dai Carabinieri del Nucleo Subacquei con avanzate attrezzature di immersione. E poi l’ambiente, la flora e la fauna, tutelati dai Carabinieri Forestali. Spazi con reperti imbalsamati e oggetti in avorio, recuperati durante operazioni antibracconaggio.

Non mancheranno i veicoli dei Carabinieri: dalla velocissima Lotus Evora, fino alla Giulia 2.9 T in uso al radiomobile di Napoli, passando per le 9 tonnellate del mastodontico RG12, un blindato per il soccorso tattico e l’ordine pubblico. I più coraggiosi potranno sfidare i Carabinieri campioni della boxe e delle arti marziali, a piedi nudi sul tatami, come in una gara olimpica. La manifestazione, il cui ingresso è gratuito, sarà accompagnata dalla Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania. (ANSA).