La Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes a Napoli incontra la proprietà del Grand Hotel Parker’s

“Educare è un atto d’amore. È dare vita”: una profonda riflessione di Papa Francesco impreziosisce una targa consegnata nei giorni scorsi alla proprietà dello storico Grand Hotel Parker’s di Napoli da Mario del Verme, Coordinatore Sport per la Fondazione Pontificia Scholas Occurentes, organismo nato nel 2001 in Argentina come risposta culturale alla crisi politica, economica e sociale del Paese e poi diffuso in tutto il mondo grazie al contributo dell’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio, futuro Papa Francesco.