La Fondazione Scudieri presenta Stasera Fiorello per la Solidarietà – Una Notte di Cuore ai templi di Paestum venerdì 15.

La Fondazione Achille Scudieri organizza “Stasera Fiorello per la Solidarietà – Una Notte di Cuore”, iniziativa di fundraising a supporto del progetto “Bambini Coraggiosi” per l’umanizzazione delle cure e il diritto alla salute di tutti i bambini. L’evento è in programma venerdì 15 luglio alle 21.00 presso i templi di Paestum (SA).

La serata vedrà protagonista Fiorello con il suo spettacolo all’insegna dell’allegria e del buonumore, ma soprattutto della solidarietà, e a presentarla sarà Alessia Ventura. Inoltre sul palco porteranno i saluti le Istituzioni presenti e gli amici della Fondazione Achille Scudieri, che da anni ne sostengono i progetti.

Il progetto “Bambini coraggiosi”, promosso dall’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, vede come capofila l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli. Oltre alla cura della malattia, l’iniziativa pone attenzione alla sfera psicologica dei pazienti e delle loro famiglie donando mezzi e materiali utili alle attività didattiche e ludiche, che allievano lo stress e l’ansia da ospedalizzazione. Il ricavato della serata verrà devoluto per sostenere l’iniziativa dei corridoi umanitari a favore dei piccoli pazienti provenienti dall’Ucraina.

La Fondazione Santobono Pausilipon, in continuità con l’azione dell’AORN Santobono Pausilipon, è da anni nei corridoi umanitari promossi dalle organizzazioni umanitarie internazionali come l’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati (UNHCR) per accogliere e curare i bambini con patologie gravi provenienti da luoghi di guerra e, di recente, è parte del corridoio umanitario per l’accoglienza di pazienti provenienti dall’Ucraina. Sono stati messi a disposizione appartamenti nei quali accogliere i bambini malati con le loro famiglie ed è stato aperto un canale privilegiato per la spedizione di farmaci e prodotti di prima necessità da consegnare agli ospedali pediatrici ucraini per assicurare le necessarie cure ai pazienti impossibilitati ad essere trasferiti.

“È nostro desiderio – dichiara Paolo Scudieri, Presidente della Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer Group – proteggere il territorio in cui viviamo e lavoriamo sostenendo iniziative meritevoli e opere benefiche. Ringrazio sentitamente Fiorello, che ha reso possibile una serata in cui il sorriso si sposa con un gesto concreto di sostegno verso coloro che ne hanno bisogno. Questa iniziativa è un segnale che parte da un progetto reale di collaborazione pubblico-privato nel welfare per il diritto di tutte le persone, a partire dai bambini, alla cura e ad un’assistenza medica che metta al centro il benessere e la tutela della persona e della vita”.

Tra i partner della serata: BNL BNP Paribas, FSI, Euronics, Caffè Kenon, Casa di cura Montevergine, Avvocato Gaeta.

La Fondazione Achille Scudieri

La Fondazione Achille Scudieri, senza scopo di lucro, è stata costituita dall’Ing. Paolo Scudieri nel 2012: sostiene iniziative e progetti rivolti alla soluzione di problemi sociali e ha a cuore il miglioramento del benessere della persona e del territorio. Pur essendo un’entità separata, conserva un forte legame con le imprese in cui opera la famiglia Scudieri, in sinergia con le quali realizza iniziative e progetti nei diversi settori di intervento.

“Una Notte di Cuore” è la storica iniziativa di fundraising della Fondazione Achille Scudieri: l’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Campania e, negli anni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per operare in maniera efficace, la Fondazione ha focalizzato gli ambiti di intervento su alcuni settori specifici in cui la famiglia Scudieri ha attitudine personale ed esperienza: innovazione e sviluppo, salute e assistenza sociale, cura e promozione del territorio e del suo patrimonio artistico-culturale.