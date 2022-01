La Formazione del MANN: essere e fare squadra nell’era digitale, percorso formativo dedicato ai dipendenti del Museo.

Il benessere di un’organizzazione nasce dallo spirito di squadra: questo principio rientra nella programmazione strategica 2020/2023 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In tale prospettiva il MANN, in collaborazione con la Società HR Focus Consulting, propone un percorso formativo destinato a tutti i dipendenti dell’Istituto: mesi di lezioni e incontri che, da febbraio sino alla conclusione dell’anno, aiuteranno a sviluppare nuove e necessarie skill, non solo ‘hard’ (competenze tecniche), ma anche ‘soft’ (comportamentali e relazionali). Un viaggio innovativo e originale che si apre al Museo: inedita, infatti, l’attitudine di un istituto culturale a dedicare una lunga e approfondita proposta didattica al tema delle competenze trasversali, vitali per agire efficacemente e in armonia con gli altri.

L’iniziativa “La formazione del MANN: essere e fare squadra nell’era digitale” rientra nel PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 (Progetto “Applicazione di modalità e strumenti innovativi in relazione al sistema dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione degli attrattori e creazione di strumenti per gestire e promuovere i sistemi delle conoscenze degli attrattori”): le nuove tecnologie, infatti, richiedono l’applicazione di diverse competenze anche al mondo del lavoro.

“Per noi il primo bene culturale è sempre stata la persona: investire in formazione per la crescita professionale di chi passa tanta parte della vita in un Istituto costituisce uno dei pilastri della gestione del MANN, che è un modo d’essere prima che un Museo. Mentre fuori infuriava la tempesta e sembrava tutto perduto, ci siamo tenuti per mano come in una grande famiglia. Ora, dopo la catastrofe, i germogli della speranza stanno nascendo e si preparano a diventare messi. Non si tratta di grano però, ma di donne e uomini”, commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.

“Il progetto ha l’obiettivo di trasferire e far acquisire competenze, comportamenti e metodo professionale verso il cliente interno ed esterno, con particolari focus sulla comunicazione, sul lavoro di squadra e sulla valorizzazione digitale, in sintonia con l’Identità e lo Stile MANN sviluppati e comunicati negli ultimi anni dal Museo”, afferma Giuseppe Li Volti, Ceo e Founder di Focus Consulting.

Le soft skill sono alla base delle organizzazioni, pubbliche o private che siano: possono influenzare la cultura, la mentalità, la leadership, gli atteggiamenti e i comportamenti non solo del singolo, ma dell’intera squadra. Prima di una buona pratica, rappresentano la percezione e la condivisioni di valori.

Durante il percorso formativo al MANN, i dipendenti (amministrativi, scientifici e personale di custodia) saranno affiancati dal team di coach, docenti e formatori esperti della società Focus Consulting.

Ogni incontro sarà svolto in maniera esperienziale ed avrà una durata di 4/6 ore (mezza giornata). Per ogni singola sessione formativa saranno formati gruppi di 10/15 persone (divisi per target). Per alcuni gruppi è prevista anche una giornata di Team building.

Le tematiche affrontate in aula saranno:

– comunicazione nell’era 4.0;

– strumenti e metodo per la gestione del team;

– team working;

– ruolo: tra identità e valori.

“Saper comunicare con empatia, lavorare in gruppo, avere strumenti manageriali e di leadership per gestire le complessità di un lavoro che prevede contatto e interazione con gli altri: oggi dobbiamo parlare di competenze phygital (100% digitali e 100% relazionali) in base alle quali è possibile usare la tecnologia per costruire un ponte tra mondo digitale e fisico, con l’obiettivo di qualificare le relazioni e di fornire all’utente esperienze interattive uniche nel loro genere”, conferma Giovanna d’Elia, HR Director di Focus Consulting e responsabile del progetto.

Focus Consulting

Da 25 anni attiva sul territorio nazionale con i suoi consulenti di Organizzazione Aziendale, con una sua propria, innovativa metodologia esperienziale in tematiche HR Risorse Umane, Manageriali, Comunicazione e Leadership, Focus Consulting è una società di consulenza di direzione Human Resources fondata da Giuseppe Li Volti: “Ci impegniamo ad individuare le esigenze organizzative delle aziende, fornendo soluzioni su misura per generare quella che definiamo “la bellezza di fare impresa”. Il claim aziendale è “con e per le persone”. Stile “sartoriale”, ascolto del cliente, pro-attività, metodologie interattive sono le parole chiave: “La nostra mission è aiutare le imprese a diventare più forti attraverso l’adozione di metodologie di lavoro comuni, consolidando lo stile aziendale e lo spirito di gruppo per raggiungere obiettivi e avere visione”. La vision di Focus sta nel facilitare la creazione di conoscenze avanzate in ambito manageriale e gestionale attraverso attività di: Consulenza di direzione, Formazione creativa ed esperienziale, Ricerca e selezione del Personale, Eventi e Comunicazione d’impresa, Coaching e Counseling. Per questo, da venti anni e più, Focus Consulting affianca aziende, banche ed imprenditori nello sviluppo di nuove idee, progetti e sfide, per mettere a fuoco, analizzare, pianificare e valorizzare la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane.

https://www.focus-consulting.it