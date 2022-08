La Gipsy Orkestar di Eusebio Martinelli (Calexico|Negramaro|Capossela|Pagani|Ribot) sulla spiaggia del Lido Varca d’Oro per la Notte di San Lorenzo —> live 10 agosto Ingresso libero.

I suoni evocativi dei western e le campagne solitarie, le sinuose e scalmanate melodie dell’Est e uno spirito bohémienne sono alla radice del party della Notte di San Lorenzo al Lido Varca d’Oro , lo stabilimento balneare e epicentro culturale guidato dal manager Salvatore Trinchillo con la direzione artistica di Giulio Montella per Michelemmà Rewind. Una ennesima occasione spiritosa e emotiva per vivere in compagnia un appuntamento che è festa, coscienza, immaginazione.

Sul palco tocca alla Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, formazione-carovana guidata dal trombettista-cantante-showman-capocomico nato nel 1976 che ha studiato a lungo con Neldo Lodi, la famosa tromba solista che ha suonato le miracolose colonne sonore dei film di Sergio Leone. Macinando chilometri e emozioni, conoscenze e produzioni discografiche, Eusebio Martinelli ha condiviso la sua arte in decine di progetti firmati con Negramaro, Calexico, Vinicio Capossela, Biagio Antonacci, Modena City Ramblers, Mauro Pagani, Marc Ribot, Kocani Orkestar. Dopo aver realizzato “Gazpacho”, “Apolide” e “Danze”, in questo tour dell’infuocata estate Martinelli porta a spasso il suono di “Sbam!”, pubblicato in primavera con il trio che include Giuseppe Tortorelli (Joe Pantera) e Jacopo Tommasoni (Jack Citronella) e che brinda alla nascita del bimbo del band-leader. Da non sottovalutare il singolo di lancio del disco, “Iguana Crash”, e le scintillanti presenze di Tonino Carotone e Cisco, coinvolti in “Tratto leggero”. Proprio come una volta fu eruttiva la collaborazione con Sud Sound System per “Fricula”.

“Siamo Gipsy dentro e non fuori, non siamo balkan, non siamo folk, non siamo rock”, racconta Eusebio Martinelli. “Siamo ciò che la nostra curiosità musicale ci spinge a ricercare, senza limiti o preconcetti. In questo nuovo disco abbiamo utilizzato molti suoni assurdi e particolari, ma non abbiamo rinunciato alla nostra natura di musicisti. Infatti è molto “suonato”, con gli strumenti che usiamo sempre e che porteremo anche dal vivo a Varcaturo. Semplicemente abbiamo ricercato nuove possibilità esplorando tutte quelle fornite dai nostri strumenti abituali, come la tromba, che assume mille timbri e ruoli, senza rinunciare all’imprescindibile stile di Eusebio”.

E allora tutti pronti per ballare tra il prato e la sabbia, tra il mare e le costellazioni – e qualche stella cadente – tra suoni di oud e contrabbasso, tra “Babadochia” e “Alter ego”.

Il prossimo appuntamento in calendario sarà la FESTA del MARE della Riviera Flegrea Domitia, una iniziativa di sostenibilità ambientale e di tutela della risorsa acqua, specie in questa fase di siccità diffusa, con il concerto della NUOVA COMPAGNIA di CANTO POPOLARE e la schiusa delle tartarughe, le luminarie, il pesce azzurro, il gin con le percoche: domenica 14 agosto dalle 20 al Livingston Sunset @ Lido Varca d’Oro. In consolle anche dj Roberto Funaro * INGRESSO LIBERO *

