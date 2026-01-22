La malavita alle feste per bambini, Luca Abete a Striscia stasera

- pubblicità -

Su TikTok spopolano, macinano milioni di visualizzazioni e si presentano come idoli dei più piccoli.

Ma dietro l’autotune e le coreografie, alcuni personaggi esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita, celebrano la violenza e l’odio verso le istituzioni.

Eppure vengono ingaggiati per compleanni e prime comunioni.

Questa sera Striscia la Notizia accende i riflettori su un fenomeno inquietante con l’inviato Luca Abete, che ha deciso di documentare cosa succede davvero in questi eventi: bambini che, davanti a genitori che filmano e applaudono, cantano canzoni che parlano di latitanza, droga, armi e persino odio verso la polizia.

L’irruzione dell’inviato ha scatenato un’ondata di reazioni e insulti sui social. TikTok ha rimosso diversi contenuti con minori presenti e chiuso alcuni account, mentre gli influencer coinvolti hanno reagito scatenando i follower e annunciando “battaglia”.

Striscia, però, non si ferma:

“Qualcuno ha confuso il compleanno di un bambino con il funerale della legalità”, commenta Abete, rilanciando il suo appello: più rispetto per tutti i bambini.

Tutti i dettagli nel servizio in onda questa sera a Striscia la Notizia.