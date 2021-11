La Miele Band di Gianfranco Caliendo (ex Giardino dei Semplici) fonde la melodia italiana con il prog ne “Le Canzoni del Giardino”.

LE CANZONI DEL GIARDINO è il primo singolo della MIELE BAND, apripista dell’album di debutto del complesso. La Miele Band è il gruppo formato da Gianfranco Caliendo nel 2016, giunto adesso alla sua line-up definitiva: Gianfranco Caliendo (voce e chitarra solista); Peppe Mazzillo (tastiere); Dami Tedesco (chitarra); Piero Pisano (basso) e Vito Capone (batteria).

Il brano, firmato per il testo da Flora Contento e per la musica dallo stesso Gianfranco, non è solo un omaggio celebrativo alla storia del cantautore come frontman, cantante principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici per 38 anni, ma anche un “inno” alla ripartenza e alla rinascita musicale, la stessa che Gianfranco ha sperimentato per la prima volta nel 2012, quando è divenuto artista solista.

Ora che il mondo dello spettacolo finalmente riavvia i motori, Gianfranco ritorna in pista con il suo nuovo gruppo, per regalare tanta musica ai suoi fans e agli amanti della buona melodia italiana.

Il brano è impreziosito dal featuring della co-autrice Flora Contento e, alla voce iconica e inconfondibile di Gianfranco, si alternano quelle di Dami, Piero e Vito. La performance strumentale si tinge di sfumature prog che mostrano la grande forza espressiva e la preparazione tecnica della Miele Band.

Del resto, lo stesso Gianfranco era l’interprete e la chitarra del famoso singolo del novembre 1975, Tu, ca nun chiagne, che fondeva la musica classica napoletana con il “soft prog”, e che vendette oltre 1 milione di copie (disco d’oro). In seguito, c’è stato un altro episodio interessante di prog nella discografia del Giardino, una “tarantella rock” chiamata Sciuè Sciuè, contenuta nell’album Giallo (1983).

Il videoclip de Le Canzoni del Giardino è diretto da Genny Morra per la Dea Film. Produzione di Officine della Musica.