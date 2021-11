La migliore danza contemporanea in scena alla Sala Assoli con la rassegna Di Seconda Mano di Gabriella Stazio.

Giunge alla sua XXIV edizione la rassegna di danza contemporanea “Second Hand – Di Seconda Mano”, ideata da Gabriella Stazio e organizzata da Movimento Danza – Organismo di Promozione Nazionale. La rassegna nasce con un obiettivo preciso: diffondere idee innovative, originali e differenti, innescando confronti e dialoghi tra autori locali, nazionali ed internazionali sulla danza e sui temi culturali della contemporaneità.

Quest’anno “Second Hand – Di seconda Mano” si terrà dal 2 al 5 dicembre a Sala Assoli nell’ambito della Stagione di Casa del Contemporaneo.

Otto le corografie previste in quattro giorni, intensi giorni di programmazione per una rassegna che si rifà ad un titolo provocatorio che il grande coreografo americano Merce Cunningham scelse nel 1970 per una sua creazione nella quale mise insieme, assemblandoli, frammenti, spezzoni, frasi di danza già “usati” in precedenti coreografie, dando vita ad un nuovo prodotto coreografico originale a mai andato in scena.

Sala Assoli

Vico Lungo Teatro Nuovo

Biglietti

10,00 € – Biglietto intero

5,00€ – Biglietto ridotto

info

081 5801558 / 345 4679142

info@casadelcontemporaneo.it