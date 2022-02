La Mondo Eventi Campania al lavoro per la stagione 2022, uscito il calendario.

E’ uscito ufficialmente il calendario 2022 della agenzia “Mondo Eventi Campania Agency” del patron e manager di moda Carlo Sommella. Dodici partecipanti, opportunamente selezionati da Sommella, hanno posato per i rispettivi mesi dell’anno, nel panorama di prestigiose location del territorio campano. Il calendario è stato supportato dal noto parrucchiere Carlo Daniele, dall’Hotel Saint Louis di Giugliano in Campania, dalla Ristopescheria Addocumpagniell anch’essa sita in Giugliano in Campania.

Questi sono i modelli scelti per il calendario: Gennaio: Dennis Aiello, Febbraio: Fabiana Abate, Marzo: Titti Ferro, Aprile: Francesca Pia De Santis, Maggio: Maria Rosaria Filosa, Giugno: Dafne Di Donato, Luglio: Penelope Di Donato, Agosto: Libera Gigante, Settembre: Francesco Bruno, Ottobre: Francesca Librano, Novembre: Cristiana Abbrunzo, Dicembre: Gerolmina Lupoli.

Nei prossimi mesi, la Mondo Eventi Campania sta organizzando i nuovi eventi di moda e spettacolo che dovranno coprire la stagione 2022. Per i bambini è prevista la sesta edizione di “Moda in Tour Miss e Mister Baby Napoli”, evento-sfilata con musica, moda e spettacolo. Ancora in programma “I nuovi volti del brand guess”, un casting rivolto ai bambini da 0 a 7 anni, e quindi un casting per aspiranti fotomodelli e fotomodelle dell’età compresa fra gli 8 e i 40 anni, per il rand “The North Face”. Entrambi i casting sono realizzati in collaborazione con Pafundi, rinomato store di abbigliamento con sede a Pozzuoli. L’evento “Moda in Tour” prevederà anche la quinta edizione di Miss Mediterranea destinato alle donne fra i 14 e i 28 anni.

Da evidenziare il ritorno del Festival della Bellezza in una edizione rinnovata, reduce del successo della precedente kermess svoltasi nel 2021 davanti a un numeroso pubblico, nonostante le forti restrizioni dovute alla pandemia.

“Ovviamente” afferma soddisfatto il patron Carlo Sommella, “proseguono anche tutte le attività dell’agenzia: dagli shooting fotografici, le selezioni per calendari e film, i corsi di portamento, i servizi di moda e spettacolo. Tutto ciò che ha portato alto il nome della Mondo Eventi Campania, nel rispetto dei partecipanti e nella assoluta trasparenza, qualità indispensabili in questo campo dello show business che noi in agenzia ci pregiamo di avere e mostrare a tutti i nostri iscritti”