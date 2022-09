La natura in città, pittura botanica al Rione Sanità per il Festival del Disegno venerdì 16 e domenica 18 a cura di Fabriano.

Quest’anno, con l’iniziativa “Fabriano is All Around da Nord a Sud”, il Festival di Fabriano, nato a Milano nel 2016, si apre all’intero territorio nazionale con appuntamenti disseminati in più di 300 città italiane nell’arco di un mese. L’amore per il disegno e la creatività sono il motore che spinge professionisti e appassionati, adulti e bambini a sperimentare con penne, pennelli, colori e carta; dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività declinata in tutte le sue forme.

Venerdì 16 e domenica 18 settembre il Festival fa tappa anche al Rione Sanità di Napoli, a pochi passi da Piazza Sanità, con due giornate organizzate dall’Associazione Napoli inVita, con sede nella ex cappella di Santa Filomena (via della Sanità 36/A) in collaborazione con il Collettivo FiLumena, che sperimenta tecniche artistiche e pittoriche a partire da materiali reperiti in natura e l’Associazione Pro Natura ONLUS, che ha in gestione uno spazio verde del quartiere messo a disposizione degli abitanti.

L’invito rivolto ai partecipanti è quello di dedicarsi un momento di giocosa sintonia con il mondo naturale a noi più prossimo, attraverso un dialogo creativo volto a sperimentare le possibilità di materiali che normalmente usiamo in contesti differenti da quello artistico e pittorico.

I colori utilizzati saranno estratti manualmente da ortaggi, fiori, radici, bacche, alghe, frutti e miscelati in soluzione acquosa e a base d’amido. Anche pennelli e pennini saranno realizzati con materiali naturali quali ad esempio rami, piume, fili d’erba, fibre vegetali, canne di fiume, gusci di conchiglie, foglie e fiori essiccati.

I laboratori di pittura botanica sono pensati per essere non solo un’occasione di sperimentazione ma anche di socializzazione, inclusione, disponibilità e amicizia. Ogni laboratorio darà infatti vita ad un’unica opera collettiva realizzata dai partecipanti su fogli di grandi dimensioni che, al termine, verranno ritagliati in segnalibri che ogni partecipante porterà con sé.

Il pomeriggio di venerdì 16, si svolgeranno presso l’ex cappella di Santa Filomena, sede dell’Associazione Napoli inVita e luogo di incontro del Collettivo FiLumena. Essi prevedranno una breve dimostrazione iniziale della realizzazione dei colori, a cui seguirà la fase creativa vera e propria. I partecipanti saranno invitati a condividere un unico supporto, un foglio di carta per acquerello 100 % cotone di grandi dimensioni, che a fine laboratorio sarà ritagliato per ottenere segnalibri da distribuire ai partecipanti.

Il 16 settembre è possibile prenotarsi per i seguenti orari: 15:30; 17:00; 18:30 (Il Laboratorio, della durata di 45 minuti, è adatto a bambini, ragazzi ed adulti) – contributo richiesto 7 euro a persona

La mattina di domenica 18 settembre, l’esperienza laboratoriale sarà preceduta da una breve passeggiata che, partendo dalla ex cappella di Santa Filomena, ci condurrà per le strade della Sanità alla ricerca dell’anima “verde” del quartiere. Il Festival del disegno si farà occasione di conoscenza del territorio nelle sue espressioni più intime e meno conosciute. Il laboratorio si svolgerà en plain air presso il “Giardino della Penninata San Gennaro – Quartiere Green” (Penninata San Gennaro dei Poveri 1-57) gestito dall’Associazione Pro Natura Onlus. Sarà possibile reperire in loco i materiali con la guida di un esperto in botanica. I partecipanti saranno invitati a condividere un unico supporto, un foglio di carta per acquerello 100 % cotone di grandi dimensioni, che a fine laboratorio sarà ritagliato per ottenere segnalibri da distribuire ai partecipanti.

Il 18 settembre è possibile prenotarsi per i seguenti orari: 10,00; 11,30 (l’Esperienza, della durata di 1 ora e mezza, è adatta ad adulti e famiglie con bambini) – contributo richiesto 12 euro a persona (sconti per famiglie: 20 euro un adulto e due bambini – 25 euro due adulti e due bambini)

I posti sono limitati e la prenotazione agli eventi è obbligatoria scrivendo a:

e mail napolinvita@libero.it telefono 338.72.40.562 (Francesca)

Associazione Napoli inVita sede: Ex Cappella di S. Filomena – via della Sanità 36/A – 80136 NAPOLI sito web: http://www.napolinvita.com/

Fb: Associazione Napoli inVita

Instagram: associazione_napoli_invita

Collettivo FiLumena

Instagram: collettivofilumena

Ass Pro Natura Enviroment and Legality Napoli Onlus

Giardino della Penninata San Gennaro