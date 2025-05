La Nave Vespucci approda a Napoli

- pubblicità -

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è tornato dopo tre anni a Napoli dove sosterà presso la Stazione Marittima – Molo Beverello fino al pomeriggio del 16 maggio quando lascerà Napoli per navigare verso Cagliari.

A Napoli, 13a tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci è affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Napoli Nave Amerigo Vespucci è stata accolta da una Cerimonia di Benvenuto a cui hanno preso parte l’Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare a Napoli, il Dott. Gennaro Oliviero Presidente del Consiglio Regionale della Campania, il Senatore Sergio Rastrelli, il Dott. Michele Di Bari Prefetto di Napoli, il Dott. Stefano Spagnuolo Vice Questore di Napoli, il Direttore marittimo della Campania e Comandante del porto di Napoli Contrammiraglio Gaetano Angora, il Generale di Brigata Aerea Luigi Casali Comandante dell’Accademia Aeronautica, il Dott. Antonio De Iesu Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, la Dott.ssa Maria Covelli Presidente della Corte di Appello di Napoli, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco Comandante Interregionale per l’Italia Meridionale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Andrea Di Stasio Comandante delle Forze Operative parte le autorità civili e militari e, per la prima volta, anche una rappresentanza di studenti della Città Metropolitana di Napoli.

Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Napoli la Banda della Marina Militare e la Fanfara del decimo Reggimento Carabinieri “Campania” che si sono esibite anche a favore del pubblico al Villaggio IN Italia.

Tante sono le attività che già hanno avuto luogo nel Villaggio IN Italia a partire dall’iniziativa dall’evento “Vespucci incontra Mare Fuori”, condotto da Veronica Maya, con alcuni protagonisti della serie e i rappresentati della Rai, della casa di produzione Picomedia con il produttore Roberto Sessa e con l’Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare a Napoli.

Sempre a Napoli, città che ha scelto per il suo studio-museo, l’artista scultore italiano contemporaneo Jago, presso la Conference Room del Villaggio IN Italia, si è raccontato in diretta streaming su Ansa.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci. “La David” il modello in bronzo dell’opera scultorea che ha accompagnato Nave Amerigo Vespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale, è esposta in prossimità del veliero.

Al Villaggio IN Italia è esposta anche la storica Fiat 1500 Rai, in dotazione alla Radio dal 1966 per seguire le tappe della Corsa Rosa sino alla fine degli anni ’70. Entrambi, Fiat 1500 e Nave Amerigo Vespucci, vantano la Targa Oro dell’Automotoclub Storico Italiano.

Presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia hanno avuto luogo la presentazione del libro “Oltre gli orizzonti” con l’autrice Greta Cristini, a cura dell’ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione della Marina Militare e l’evento “Prevenzione e Familiarità” a cura di AIOM.

Presente al Villaggio IN Italia anche un’area ristoro a cura di Eataly.

RAI e agenzia stampa ANSA sono i media partner del Tour Mediterraneo.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

Il Villaggio IN Italia di Napoli del Tour Mediterraneo Vespucci è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Napoli.

Il Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è realizzato grazie al supporto di: Regione Friuli Venezia Giulia, Partner Istituzionale dell’iniziativa; Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri e Pirelli, Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione AIOM e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), Partner Scientifici.