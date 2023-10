Giovedì 5 ottobre alle ore 10,30 al Gran Caffè Gambrinus l’edizione napoletana de LA NOTIZIA, che dal prossimo 10 ottobre sarà sia in edicola che on line al link https://www.lanotiziagiornale.it/

Il direttore del quotidiano Gaetano Pedullà e il vice direttore Antonio Pitoni illustreranno i dettagli di questa nuova realtà editoriale, dedicata a Napoli ed alla sua vasta area metropolitana.

L’apertura della redazione napoletana, affidata al coordinamento di Giuseppe Manzo, con Antonio Sabbatino e Taisia Raio, oltre ad un gruppo di collaboratori per le pagine dedicate alla cultura e ai quartieri cittadini, rappresenta un momento importante per LA NOTIZIA, una testata che non chiede finanziamenti pubblici e che ad oggi è presente nelle edicole di Roma e Milano e di numerose altre zone.

Prestigiose, poi, anche alcune firme di opinionisti, come quella di Luigi de Magistris che firmerà ogni giorno il suo corsivo “ Senza censura “ e che sarà presente all’evento del 5 ottobre con il suo storico portavoce Mimmo Annunziata che curerà il coordinamento editoriale della redazione.