La Notte dei Santuari alla Madonna di Pozzano a Castellammare

Il tempio di Pozzano ha peculiarità di essere tre volte Santuario, in quanto custodisce la prodigiosa icona della Madonna (compatrona della Città), il Santissimo Crocifisso (rinvenuto durante l’eruzione del Vesuvio del 1631) e la memoria del soggiorno a Castellammare di Stabia di San Francesco di Paola (che venerò per tre giorni l’icona della Regina di Pozzano).

In questa occasione le porte del Santuario saranno aperte fino a tardi per vivere momenti di preghiera ed ammirare un grande patrimonio di fede e di arte.