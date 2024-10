la Notte delle Quadriglie a Palma Campania

- pubblicità -

Palma Campania (NA) si prepara al primo evento firmato Carnevale 2025, la Notte delle Quadriglie, che avrà luogo il 26 ottobre 2024, a partire dalle 19:00.

Appuntamento poi alle 21:30, in piazza De Martino, dove saranno svelati ufficialmente tutti i temi delle Quadriglie.

La serata, che apre il sipario sul famoso ed ultracentenario Carnevale di Palma Campania, sarà animata dalla talentuosa presentatrice Francesca Faratro, che intratterrà il pubblico nel corso di un evento, che si preannuncia spettacolare.

A rendere la serata ancora più magica, una special guest, la straordinaria Cristina D’Avena, idolo di intere generazioni di amanti dei cartoons e non solo, protagonista di un’esibizione che promette di incantare grandi e piccini!

Le Quadriglie, autentiche protagoniste della serata, gireranno per le strade di Palma Campania, ognuna accompagnata dalla propria banda musicale. Durante il percorso, si fermeranno in diversi punti (cerchi), per offrire brevi concerti, regalando momenti indimenticabili a tutti gli appassionati dello storico Carnevale. In piazza Mercato, inoltre, sarà allestita un’area food, dove gli ospiti potranno gustare delizie culinarie locali e internazionali, creando un’atmosfera festosa e conviviale.

Tutti pronti, quindi, per una festa magica, una serata di puro divertimento che anticipa il Carnevale di Palma Campania, la kermesse che fonde storia e tradizione in una un’esplosione di incontenibile e travolgente allegria.