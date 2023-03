La Notte di SposIn Campania, le eccellenze del wedding campano venerdì 31 a Villa Royal a Giugliano.

Torna “La Notte di SposIn Campania”, l’evento dedicato alle eccellenze del wedding regionale.

Venerdì 31 marzo 2023, nella splendida ed incantevole cornice di Villa Royal a Giugliano in

Campania (Na), avrà luogo la quarta edizione della manifestazione organizzata da SposIn

Campania: la rivista del Wedding ed eventi fondata dai fratelli Zappella. Oltre 50 tra aziende e professionisti del settore saranno premiati, essendosi aggiudicati il titolo di “The Best of Sposincampania”, la competizione social che ogni anno mette in gara tra loro i migliori fornitori di ogni categoria del comparto wedding. In questa edizione ci saranno anche dei premi redazionali riservati alle aziende che si sono maggiormente messe in mostra anche nell’innovativo ed esclusivo servizio del Matrimonio Live Social. L’evento è l’occasione giusta per le future coppie di sposi, ma non solo, per conoscere i tanti professionisti del settore.

Comunicazione online e marketing territoriale sono i fattori trainanti di SposIn Campania che, attraverso idee innovative e sempre al passo con i tempi, riesce quotidianamente a promuovere le eccellenze campane del settore. Facendo da tramite tra le aziende e le future coppie di sposi attraverso i suoi canali ufficiali: Sito internet, App, Magazine e Social.

Viva soddisfazione per il Direttore di SposIn Campania, Massimiliano Zappella che

sottolinea: “Per il quarto anno consecutivo riusciamo a mettere in piedi un evento che è divenuto un punto di riferimento per tutto il comparto wedding regionale.

Un’occasione unica per sposi e professionisti del settore di incontrarsi ed iniziare a muovere i primi passi per l’organizzazione del Grande Giorno che sancirà l’avvio della famiglia. Ed è proprio questo concetto e valore che contraddistingue SposIn Campania sin dagli esordi, una grande famiglia allargata, che celebra l’amore in tutte le sue forme senza distinzioni di genere, etnia o religione, con lo scopo di fare rete e vivere emozioni indelebili”.

Durante la serata numerosi saranno i momenti di intrattenimento con esibizioni live dei migliori professionisti.

L’evento è ad INGRESSO GRATUITO e sarà trasmesso sull’emittente regionale TeleSpazio (canali 99 e 112 del digitale terrestre) e sulle pagine social SposIn Campania.