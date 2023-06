La notte mi fa impazzire, mercoledì 21 in Biblioteca Nazionale

Mercoledì 21 giugno alla BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI ore 10,30 (a.m.) un’ esperienza immersiva ricca di suggestioni negli Appartamenti reali di Maria Carolina e Ferdinando, e nella Sala del Camino che cambiano alla nostra percezione: una mostra, un filmato denso di note intonate e stonate, ma anche sopratutto una testimonianza, un racconto che arricchisce i visitatori.

Il percorso sarà illustrato durante l’incontro che precede l’evento da Maria Iannotti, Manlio Russo, Diana Facchini, Giovanna De Rosa, Elena Primicile Carafa.

Il documento visivo e gli oggetti in mostra sono la restituzione di un progetto che ha sostenuto fino ad esplorare il mondo interno sonoro per utilizzarlo in chiave relazionale e poter esprimere l’indicibile, attivare le risorse presenti verso la creatività e poter ascoltare il proprio disagio e la propria “stranezza” in una chiave diversamente interessante per recuperare una dimensione analogica nel racconto e nella relazione.

Il progetto nasce da un laboratorio condotto da Emanuele Pacini e Daria Tehrani, volontari dell’Associazione di Promozione Sociale NAKOTE, con un gruppo di pazienti psichiatrici, in collaborazione con la cooperativa sociale ERA.

Presentazione in Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III

Mercoledì 21 giugno SALA RARI ORE 10,30

Saluti ai partecipanti

Maria Iannotti direttrice BNN

Manlio Russo, psichiatra

Interventi:

L’arte e la musica nei percorsi riabilitativi

Diana Facchini musicologa, musicoterapista

L’apporto del volontariato come valore aggiunto

Giovanna De Rosa direttrice CSV Napoli

Libero spazio ai partecipanti

Modera

Elena Primicile Carafa

Educatrice Associazione di promozione sociale NAKOTE

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

scrivere a associazionenakote@yahoo.it

con indicazione del numero di partecipanti

(le prenotazioni si apriranno il 14/06 e si chiuderanno il 20/06)

le persone interessate ad avere l’attestato di partecipazione

possono indicarlo nel corpo della mail