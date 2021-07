La Piana Campana, nuovo allestimento del Mann,

Venerdì 16 luglio (ore 12), presso il Museo Archelogico Nazionale di Napoli, sarà presentato alla stampa il nuovo allestimento “La Piana Campana. Una terra senza confini”.

Nelle sale che, sino al giugno scorso, hanno ospitato la mostra “Gli Etruschi e il MANN”, sarà possibile ammirare oltre ottocento reperti, nella maggior parte provenienti dai depositi museali, per raccontare cultura e società nell’area settentrionale della Campania dall’età del Bronzo sino al III sec. a.C.

L’allestimento, realizzato in collaborazione con la SABAP CE-BN e con la Saint Mary’s University (Canada), rappresenta il punto di partenza di un più ampio progetto scientifico, focalizzato sulla storia del territorio dala città di Napoli ai confini con il Lazio: in questa prospettiva, il Museo si porrà al centro di nuove sinergie scientifiche per ampliare la conoscenza delle radici culturali della Campania antica.