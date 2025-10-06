La pioggia non ferma i fedeli a Pompei per la Supplica alla Madonna

- pubblicità -

Domenica 5 ottobre 2025, il popolo di Maria non si è fatto fermare dal maltempo e, malgrado la pioggia incessante, ha affollato il sagrato del Santuario di Pompei, dove Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria (BR), ha presieduto la Santa Messa e la tradizionale recita della Supplica della prima domenica di ottobre, mese del Rosario.

Una preghiera ricordata anche da Papa Leone XIV che, nell’Angelus in Piazza San Pietro, ha detto tra l’altro: «Ci uniamo spiritualmente a quanti sono radunati presso il Santuario di Pompei per la Supplica alla Vergine del Santo Rosario. In questo mese di ottobre, contemplando con Maria i misteri di Cristo Salvatore, intensifichiamo la nostra preghiera per la pace, una preghiera che si fa solidarietà concreta con le popolazioni martoriate dalla guerra. Grazie ai tantissimi bambini che in tutto il mondo si sono impegnati a pregare il Rosario per questa intenzione. Grazie di cuore».

Monsignor Pisanello, che guida la diocesi pugliese nel cui territorio rientra Latiano, dove Bartolo Longo, Fondatore della Nuova Pompei, nacque nel 1841, è stato accolto dall’Arcivescovo della Città mariana, Monsignor Tommaso Caputo.

Presente alla Supplica anche il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.

