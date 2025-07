La pizza si tinge di rosa per la prevenzione dei tumori al seno

- pubblicità -

Un incontro intenso, autentico, pieno di sapore e speranza ha celebrato l’unione tra il mondo della pizza d’autore e l’impegno nella prevenzione dei tumori al seno, grazie alla collaborazione tra le pizzerie Maturazioni di Antonio Conza e Gabriella Esposito, La Campagnola di Ciro Grossi, e il Comitato Komen Campania.

Ad aprire l’evento è stata Marzia Imperiali di Francavilla, nuova presidente di Komen Campania, al suo primo intervento pubblico da quando ha assunto la guida dell’associazione. Le sue parole hanno sottolineato l’importanza del fare rete, dell’ascolto e del sostegno concreto per tutte le donne che affrontano un percorso di cura o prevenzione.

La serata è stata condotta dalla giornalista Emanuela Sorrentino e ha visto la partecipazione di donne in rosa, pizzaioli e pizzaiole, in un dialogo sincero tra cucina, emozioni e testimonianze di vita.

Due le pizze protagoniste in limited edition, create appositamente per l’occasione. La Pizza Rosa della pizzeria Maturazioni, un dolce simbolico e intenso, composto da impasto rosa in doppia cottura (forno e fritto), ricotta di fuscella non trattata, fragole fresche e menta. Una combinazione che parla di cura e benessere: le fragole, ricche di antiossidanti e vitamina C, rafforzano il sistema immunitario e aiutano a combattere lo stress ossidativo; la menta, con le sue proprietà digestive e rinfrescanti, completa l’esperienza sensoriale.

«Quando ci hanno proposto questo progetto – ha dichiarato Gabriella Esposito – ho sentito subito un’emozione forte. Credo profondamente che chi si mette al servizio degli altri, dà senso anche alla propria vita. In famiglia, ho ascoltato i racconti di mia madre che ha affrontato un problema al seno da giovane. Partecipare a questa serata è stato naturale: portiamo un sorriso attraverso il cibo, un gesto semplice che però può accendere gioia, conforto, condivisione».

Sulla stessa linea anche Antonio Conza: «Abbiamo pensato a una pizza dolce, fresca, adatta alla stagione ma anche al messaggio che volevamo trasmettere. Se piacerà, resterà con noi in menu, ma con un impegno concreto: parte del ricavato andrà a sostenere chi ogni giorno lavora per salvare e migliorare la vita delle donne».

Anche Ciro Grossi – titolare della pizzeria La Campagnola – ha presentato una versione speciale della pizza scarpariello con pecorino, legata alla tradizione. Accanto a lui, la madre Mariella ha condiviso una testimonianza personale che ha commosso il pubblico: «Grazie alla prevenzione, al momento giusto ho potuto scoprire e affrontare un tumore sul nascere. Oggi sono qui anche per dire alle donne: non rimandate, controllatevi, la prevenzione salva la vita».

Tra i momenti più significativi della serata, l’intervento di Tommaso Luongo, presidente di AIS Campania – l’Associazione Italiana Sommelier – che ha annunciato una donazione ufficiale per il 2026 a favore di Komen Campania attraverso il progetto Alba Vitae, una raccolta fondi nazionale che ogni anno seleziona una bottiglia speciale, destinando il ricavato della vendita a un’associazione impegnata nel sociale. Inoltre, Luogo esprime il desiderio di AIS Campania di partecipare attivamente agli incontri del sabato dell’associazione Komen.

Di prevenzione e medicina integrata ha parlato anche la dott.ssa Marcella Montemarano, che con l’ASL Napoli 1 sostiene attivamente il progetto di Komen Campania “Con tutto l‘amore che posso”, incontri gratuiti di Qi-Gong, Canto Pop e terapia di gruppo a sostegno delle donne operate o in trattamento, guidati da esperti. Gli incontri hanno creato grande affiatamento tra le donne che hanno preso parte all’evento nonostante il caldo di stagione «La diagnosi non è una condanna, ma un percorso – commenta una delle donne in rosa. In questi incontri del sabato organizzati da Komen abbiamo trovato empatia e umanità, ci fanno sentire una squadra, ci ricordano che non siamo sole. È così che si dà più vita al nostro tempo».

Per le giovani donne è importante effettuare ecografie annuali, mentre dai 50 anni in poi la mammografia diventa fondamentale. «I controlli sono eseguiti da specialisti – spiega la dott.ssa Montemarano – se viene riscontrata un’anomalia, si entra in un percorso completo e gratuito che non è solo clinico, ma anche psicologico. Oggi, purtroppo, l’incidenza dei tumori al seno è in aumento, anche tra le giovani donne: dobbiamo agire adesso».

Un evento che ha lasciato un segno profondo in tutti i presenti, unendo simbolicamente la forza della condivisione, la bellezza del cibo e la potenza della solidarietà. Perché anche una pizza può raccontare una storia d’amore verso la vita.

Info e contatti: +39 334.61.49.985 – komencampania@komen.it