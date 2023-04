La Real Stamperia Borbonica, convegno in Biblioteca Nazionale venerdì 21 per la Giornata del Libro.

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, incontro dibattito su La Real Stamperia Borbonica Venerdì 21 aprile, alle ore 10,00, alla Biblioteca Nazionale di Napoli dove saranno esposte per l’occasione alcune delle opere più significative della Stamperia Reale. Tra queste Le Antichità di Ercolano e la “Dichiarazione dei disegni del Real Palazzo di Caserta” di Luigi Vanvitelli.

L’iniziativa è dell’ Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus, la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” e il Palazzo Reale di Napoli che hanno organizzato in collaborazione con la Reggia di Caserta, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, l’Associazione Italiana Editori e la Fondazione “Guida alla cultura” approfondimenti ed esposizioni sull’ ambizioso progetto editoriale dei Borbone. Visite guidate a tema domenica 23 aprile al Palazzo Reale di Napoli con un focus sul “Leggio Rotante di Maria Carolina” ed alla Reggia di Caserta dove si potrà sfogliare anche in formato digitale la “Dichiarazione dei Disegni del Real Palazzo di Caserta” di Luigi Vanvitelli, nata dalla volontà di Carlo di Borbone di divulgare il progetto della nuova Reggia presso le corti europee.

La prima edizione è databile alla fine del mese di novembre del 1756, con una tiratura di 100 copie, corredata da 14 tavole numerate.

La Stamperia Reale di Napoli nasce nel 1748 in Palazzo Reale e continua l’attività fino al 1857.Furono chiamati a lavorare nella Stamperia Reale i migliori incisori e disegnatori dell’epoca da tutta Italia, le carte usate provenivano dalle maggiori cartiere napoletane. A fine 700 la Stamperia era riconosciuta fra le più importanti imprese editoriali europee del tempo e veicolava nel mondo l’immagine di una corte maestosa che vantava il ritrovamento dei preziosi reperti archeologici di Pompei e Ercolano. Il pregio e la qualità di alcune serie, come le Antichità di Ercolano, sono un importante strumento di documentazione della vivace cultura napoletana e del Mezzogiorno, ed hanno lasciato un’impronta di qualità nella cultura tipografica cittadina.

Programma

21 aprile dalle ore 10

Maria IANNOTTI Direttrice Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” Mario EPIFANI Direttore Palazzo Reale di Napoli Maria Gabriella MANSI già Funzionaria Ministero della Cultura Maria Rosaria NAPPI già Funzionaria Ministero della Cultura Gennaro TORTINO Funzionario Biblioteca Palatina Reggia di Caserta Leonardo DI MAURO Docente Università degli Studi di Napoli “Federico II” Diego GUIDA Presidente Gruppo Piccoli Editori AIE Rosanna ROMANO Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo Regione Campania Luciano SCHIFONE Consigliere Ministro della Cultura

Modera

Alessandro MANNA Presidente Associazione Onlus “Siti Reali”