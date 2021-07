La Residenza Artistica Sharing Art apre le porte alla prima edizione dello Sharing Art Pompeii Events.

La Residenza Artistica Sharing Art (Via Civita 5/A) ubicata nel cuore del Parco Archeologico di Pompei – su un’area verde di circa cinquemila mq – apre le porte alla prima edizione dello Sharing Art Pompeii Events.

Il progetto punta a rafforzare l’idea di essere l’unica residenza artistica, immersa in un contesto archeologico della regione Campania, con lo scopo di affermarsi come polo artistico e attrazione turistica.

“Sharing Art” è un luogo dove è possibile fare ricerca e sperimentazione, attraverso masterclass e seminari di alta formazione e specializzazione nelle discipline del canto, della recitazione, della danza e della musica. Quest’anno, però, il calendario estivo si arricchisce con i Pompeii Events, una serie di eventi culturali tra cui: rassegne teatrali, eventi di danza, un premio letterario, installazioni artistiche, presentazioni di libri, concerti, un festival di corti cinematografici ed un talent per comici.

«La filosofia dello “Sharing Art Pompeii” – commenta Luca Varone – si differenzia dalla precedente edizione, che nasceva in un momento di pandemia per dare la possibilità ad un gruppo di artisti di provare e sperimentare nuovi linguaggi teatrali per una nuova ripartenza. È stato un contributo che la Klimax Theatre Company ha voluto dare all’arte in generale, ma soprattutto, nello specifico, al teatro. La seconda edizione offre una nuova esperienza che si ripete alla stregua del successo dell’anno scorso. Non è una residenza solidale, come nella precedente edizione, ma è una residenza che nasce con l’obiettivo di far continuare a la creatività, lo studio e la ricerca, riunendo attori provenienti da tutta Italia. Immersa nel Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, Sharing Art è completamente green e alimentata con energia rinnovabile. Per realizzarla sono stati riciclati e utilizzati: un palcoscenico destinato al macero, casse che trasportavano opere d’arte, ormai non più a norma di legge, pallet, sacchi di caffè e pali di castagno. La residenza ha inoltre un proprio orto biologico. Sharing Art Pompeii 2021 vuole essere un contenitore di diversi tipi di arte, in maniera tale da non escludere né gli artisti e né i fruitori dell’arte».

Nata da un’idea dell’attore e direttore artistico Luca Varone, con il supporto dell’attrice e direttore gestionale Solange Corso, la rassegna è stata organizzata dalla Klimax Theatre Company in collaborazione con Il quaderno edizioni, La Pro Loco Villa Regina, Generazioni di Idee, Rock Events e Nicola Garofano, Tommaso Monaco, Vincenzo Gallo, Ciro Lardone organizzatore eventi di ballo e molti altri, contribuendo a creare un calendario con ricco di appuntamenti, suddivisi in 7 categorie: Pompei Art, Pompei Comedy, Pompei Culture, Pompei Dance, Pompei Drama, Pompei Music e Pompei Short Movie.

POMPEI ART diverse installazioni di artisti contemporanei accompagneranno tutto il periodo dello Sharing Art.

Dal 7 al 14 luglio 2021 PERSONALE VINCENZO GALLO

Dal 15 al 18 luglio 2021 PERSONALE SIMONE CIRO BANI

Dal 19 luglio al 1 agosto 2021 PERSONALE ANNA BARONE

Dal 2 al 21 agosto 2021 PERSONALE MARIA NEMOIANNI

Dal 22 al 29 agosto 2021 PERSONALE GIULIA SICA

Dal 30 agosto al 2 settembre 2021 MOSTRA COLLETTIVA BLUE ART 1

Dal 3 al 6 settembre 2021 MOSTRA COLLETTIVA BLUE ART 2

Dal 13 al 19 settembre 2021 PERSONALE VALERIO VALLANTE

POMPEI COMEDY serate dedicate alla comicità. Comici provenienti da tutta Italia saranno pronti a farci ridere. Il voto sarà affidato al pubblico e alla giuria tecnica che decreteranno i vincitori.

1 settembre ore 21:00 POMPEI COMEDY 2021

2 settembre ore 21:00 POMPEI COMEDY 2021 e PREMIAZIONI FINALI

POMPEI CULTURE appuntamenti letterari, incontri di yoga e un premio letterario.

7 luglio 2021 ore 20:00 si terrà l’evento ESSENZE con la presentazione del libro Poesie, Racconti e Canzone Napoletana di Ferdinando Guarino

10 luglio 2021 ore 20:00 ci sarà l’evento POESIE&FLAUTI con la presentazione del libro Ceneri ardenti di Elvira Venosi e Napoletanima di Yuri Buono

18 Luglio 2021 dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 si terrà l’incontro Consapevolezza di Sé – YOGA & MEDITATION a cura di Stefania Giardino

18 luglio 2021 ore 21:00 Pasquale Mauri presenta Il Figlio del boss – una storia vera.

2 agosto 2021 ore 19:00 si terrà l’evento “STERMINATOR VESEVO” – SULLE ORME DI DONNA MATILDE

3 settembre 2021 ore 19:00 si terrà il PREMIO LETTERARIO: “NOVELLE VESUVIANE” organizzato dalla Compagnia Klimax Theatre Company, il Quaderno Edizioni e La Pro Loco “Villa Regina”

Dal 17 al 19 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 THEAILING MEDITATION – Consapevolezza di Sé – YOGA & MEDITATION

POMPEI DANCE serate per ballare il tango. Programma in via di definizione.

POMPEI DRAMA serate dedicate al teatro

22 agosto ore 21:00 PROVE APERTE – NARRAZIONE SU GIACOMO MATTEOTTI – MAURIZIO DONADONI

6 settembre 2021 ore 21:00 GIANNI PARISI in “DA PONENTE A LEVANTE”

POMPEI MUSIC serate di concerti e musica dal vivo

19 luglio 2021 alle ore 18:00 con ANDREA TARTAGLIA Frontman del progetto Tartaglia Aneuro nato nel 2012.

30 agosto 2021 alle ore 18:00 PENNELLI DI VERMEER

13 settembre 2021 alle ore 18:00 FABIANA MARTONE

POMPEI SHORT MOVIE serate dedicate al cinema: un festival di cortometraggi e la proiezione di un docufilm LGBTQ.

15 luglio 2021 ore 21:00 presentazione DOCUFILM RED SHOES con DANIELA LOURDES FALANGA + SERATA DJ SET

4 settembre 2021 alle ore 21:00 POMPEI SHORT MOVIE 2021

5 settembre ore 21:00 POMPEI SHORT MOVIE 2021 e PREMIAZIONI FINALI

Il programma è in continuo aggiornamento per info consultare il sito www.klimaxtheatre.it