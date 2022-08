La Residenza Artistica Sharing Art apre le porte alla solidarietà

Nuovi appuntamenti vi aspettano fino al 25 settembre 2022 presso la Residenza Artistica Sharing Art Pompeii, nell’area archeologica suburbana dell’antica città di Pompei, alle falde del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana (Via Civita 5/A), nel cuore dell’Ager Pompeianus, in un giardino di 5 mila mq.

Il mese di agosto si apre all’insegna della solidarietà. Come già annunciato precedentemente, dal 14 al 21 agosto, Sharing Art – grazie all’ideazione del Direttore Artistico della Klimax Theatre Company, Luca Varone – si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico, per ospitare 10 cineasti provenienti da Kiev (Ucraina), fornendo loro, vitto, alloggio e lo spazio necessario per realizzare un cortometraggio del regista, produttore, attore e scrittore Stanislav Konoplov (pseudonimo dello scrittore Vasyl Lystopad) nato a Kiev, in Ucraina.

In questi cinque giorni Stanislav, in collaborazione con la Klimax Theatre Company, girerà il suo ultimo corto della trilogia “Presenza amara” dal titolo “Come stai?” (Як ти?). Questo progetto è stato reso possibile grazie al supporto dell’attrice di origine polacca e residente a Londra, Weronika Maria, che fa parte della compagnia Klimax.

Il corto parla di un giovane ucraino, che affronta i primi giorni di guerra, quando la Russia attacca l’Ucraina. Improvvisamente un appartamento diventa una città sicura in Europa. È una storia sul mondo interiore di ogni ucraino che combatte, prima di tutto dentro se stesso, cercando di salvare la propria salute psicologica per essere pronti ad aiutarsi a vicenda, su un piccolo bambino interiore non protetto che vive in ogni adulto, sull’amore nascosto, la cura e l’amicizia.

Mentre si continua la sessione masterclass dall’1 al 4 settembre con il Seminario Yoga E Natura tenuto da Gayatri e Siri Om Dharma, quattro giorni per equilibrare il corpo, la mente e lo spirito.

Dal 9 al 10 settembre, la Residenza Sharing Art aprirà la prima edizione del Workshop “Uno Su Mille” con Luciano Giugliano, attore di teatro, cinema e televisione (“Gomorra”, “La Squadra”, “Un posto al Sole”, “Squadra Antimafia”, “Distretto di polizia”, “L’ultimo Rigore2”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “Rocco Schiavone”).

Dal 22 al 25 settembre, la Residenza offrirà ristoro ed accoglienza agli artisti ospiti del Pompei Street Art Festival 2022, diretto da Nello Petrucci.

Per tutte le info e le iscrizioni visitare il sito klimaxtheatre.it