La salute mentale al centro della notizia con Progetto Itaca Napoli

Fondazione Progetto Itaca è nata 25 anni fa a Milano e la sede campana – Progetto Itaca Napoli per la mente con il cuore aperta nel 2014 fa era e resta un punto di riferimento unico in Italia, dove è presente in altre 16 città, per la prevenzione e la cura del disagio mentale su base gratuita per le persone che accedono ai suoi molteplici e qualificati servizi fondati sull’autonomia e la relazione tra le persone e sul Work Ordered Day (un modello di cura basato sulla strutturazione di giornate formative e creative in gruppo).

Grazie a un network di volontari formati con un corso specializzato, l’organizzazione di volontariato offre un valido supporto anche alle famiglie delle persone afflitte da disturbi alla salute mentale con un corso di auto-aiuto e tutto l’anno offre, a livello locale e nazionale, una Linea d’Ascolto telefonica.

La Linea di Ascolto di Progetto Itaca Napoli è raggiungibile allo 08119645501 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13.

Offre ascolto empatico, sostegno alla persona e orientamento nel mondo dei servizi della salute mentale.

Il numero verde della Linea Ascolto Nazionale di Fondazione Progetto Itaca è raggiungibile da telefono fisso (800 274 274) e mobile (02 29007166) è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22.

Otto anni di attività del Club Itaca Napoli hanno permesso ai suoi membri di impegnarsi e realizzarsi in attività formative e professionalizzanti che coprono un vasto range di competenze. Alla realizzazione di un giornale, di un blog ed un libro, si sono affiancate esperienze di orticoltura con la costruzione di fioriere pensili e vasconi per la piantumazione e raccolta degli ortaggi prodotti che vengono utilizzati nella cucina solidale del Club dove i soci cucinano i loro pasti tutti i giorni e spesso preparano menu per gli eventi aperti al pubblico, inclusa la pasticceria. Tutto l’anno si susseguono laboratori creativi di oreficeria, scrittura creativa, disegno, storia del teatro e dell’arte. Alle attività di studio e creatività si affiancano tornei sportivi di calcetto, padel, runchallenge con partecipazione alle maratone di Napoli e Milano e corsi di tanti altri sport, come beach volley, yoga e vela presto la biodanza con un workshop dedicato nei prossimi mesi.

Tra gli ultimi inviti ricevuti da Itaca per testimoniare la sua attività relativa all’inclusione sociale per persone con disagio psichico prezioso è stato quello dell’associazione Isolahabile di prendere parte al “Lorkinos Naval Living Lab”, la riattivazione di un peschereccio sequestrato nell’ambito della tratta clandestina che diventerà un hub sportivo e culturale dedicato alla disabilità e all’abbattimento delle barriere.

Alla presentazione di questo nuovo strumento di integrazione e della nuova ed importante funzione del naviglio confiscato (che può ospitare 30-35 persone disabili), il direttore del Club Itaca Gennaro Reder ha letto un commovente messaggio di una dei membri che ha (come gli altri colleghi) fatto già esperienza di navigazione con un corso di vela e che quindi sarà utile in prima persona agli altri ‘naviganti’.

Tecla: “L’esperienza della vela, è stata terapeutica. Essere a contatto col mare, l’ho trovato rilassante. Ti insegnano a governare la barca. E ho notato e riscontrato che la gente di mare è molto umana. C’ è del rispetto per chi entra ed esce dal porto. E se sei in difficoltà ti aiuta. La vela è un mondo a parte. Si vive quello che era un tempo lo spirito fraterno degli uomini sulla terra.”

Anche a gennaio Itaca porta i suoi benefattori a teatro, stavolta con una fortunata ‘bitter comedy’ dove si ride e si pensa, Giornalisti quasi disoccupati prevista venerdì 24 gennaio 2025 per la regia di Lucio Pierri, autori Ettore Massa e Massimo Carrino, in scena Giusy Freccia e Daniela Cenciotti.

Il costo del biglietto della replica di venerdì 24 gennaio, detratte le spese di scena, sostiene le attività dell’organizzazione di volontariato per prevenire il disagio mentale e cancellare lo stigma che lo circonda.

La pièce conduce gli spettatori dentro il mondo di FAKEPAGE.IT e mette in evidenza come il meccanismo dell’informazione sia stato completamente stravolto dai social media.

FAKEPAGE.IT è una redazione giornalistica di provincia piena di debiti e sull’orlo del fallimento. I giornalisti per non essere licenziati trasformano la loro redazione in un giornale on-line, ma per guadagnare denaro devono aumentare le loro visualizzazioni sui social. Decidono così di pubblicare fake news, ovvero finti scoop, dove interpretano loro stessi i diversi personaggi presenti nei servizi realizzati (un cuoco, un virologo etc.). Riusciranno in questo modo a cambiare le sorti del loro destino?