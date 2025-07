La spiaggia di Castel Volturno passerella per Pho Firenze

- pubblicità -

Abiti dai toni naturali dell’acqua, del sole, dell’aria e della terra. Pho Firenze ha scelto la spiaggia di Castelvolturno per presentare la collezione primavera estate 2026, ispirata ai temi della libertà, del movimento e del ritorno agli elementi della natura, elementi che si riflettono in ogni abito, tessuto, dettaglio, che esaltano la donna che deve sentirsi comoda e bella.

In passerella tessuti iconici dai colori accessi s’intrecciano con scelte più leggere e fluttuanti che creano silhoutte eleganti e delicate. Le ruches sottolineano la continua voglia di giocare e di esplorare l’intero universo femminile. Gli accessori sono pensati per arricchire ogni look. Materiali naturali, pelle, diamanti, fili lurex intrecciati incorniciano gli abiti senza appesantirli.

I capi sono versatili e pensati per essere adeguati sia per uno stile marittimo che urbano. Nuovi mix estetici per un look contemporaneo e dinamico. Look assolutamente personalizzabili come nel classico stile “Pho Firenze”.

Nato dalla storia di una famiglia e dal loro stretto contatto con il territorio tessile fiorentino e pratese, l’atelier si fa notare sin dagli anni ’80 per l’utilizzo di tessuti in maglia e materie prime legate strettamente al distretto hanno contraddistinto le produzioni che partono da piccole esperienze legate agli accessori fino ad arrivare alla creazione di vere e proprie collezioni.

E hanno scelto il litorale casertano perché si sposava al meglio con il concetto di “natural experience” di questa nuova collezione. Il sole come il fuoco si accende e si spenge perdendosi nel mare. Dal bianco ottico all’oro, dal rosa al blu, dal giallo all’arancio, dal cioccolato al nero, con sfumature che ricordano il tramonto. I colori contribuiscono a creare un ‘atmosfera leggera e rilassata, in sintonia con il messaggio che la casa madre voleva ispirare.

«Oggi il mercato di riferimento è il mondo e noi abbiamo ben chiaro il nostro posizionamento e la nostra ricerca. Look che coniugano femminilità e comodità. La ricerca della bellezza in ogni sua forma. La collezione SS26 riflette la continua evoluzione del brand e per questo ripropone alcune modellistiche iconiche, un vero inno al concetto di femminilità e bellezza naturale espresse tramite la cura sartoriale tipica di ogni capo».

Un lavoro che esalta l’identità della famiglia, trainata dalla designer Monica Ventisette e alla sales manager Michela Papucci, che crea quell’energia che nel prodotto emana effetto wow, rappresentando una nuova era di rappresentanti del made in Italy nella moda. Quello di Pho Firenze è un vero e proprio patrimonio di passione, per un processo che unisce l’arte del design, la cura dei dettagli e la visione estetica, permettendo di mantenere vive le radici culturali e di sviluppare uno stile distintivo.

All’evento tenutosi al Cala Beach Club presenti tutti i rappresentanti della rete vendita internazionale tra Norvegia, Russia, Germania e Belgio. Tra gli ospiti le modelle e influencer Fabiola Sciabbarrasi, Nathalia Bush, Dalila De Masi, Raffaela Giudice, Federica Calemme col neo marito Gianmaria Antinolfi, gli attori Enrico Tijani (volto noto della serie record “Mare Fuori”) e Rosaria Langellotto (tra le protagoniste della serie “L’amica geniale”), l’attrice e modella Carmela Generali.