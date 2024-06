La stagione estiva del Rooftop del Grand Hotel Parker’s riparte nel segno…dei jeans!

La stagione estiva del Rooftop del Grand Hotel Parker’s di Napoli riparte nel segno…dei jeans!

Nei giorni scorsi, il magnifico rooftop del più antico grand hotel del capoluogo campano ha inaugurato la stagione estiva 2024 rivelando, ancora una volta, uno dei panorami più belli al mondo: dal Vesuvio a Capo Posillipo, con la Penisola Sorrentina e Capri sullo sfondo, il Parker’s di Napoli si riconferma grande protagonista dell’estate e autentico ambasciatore della bellezza italiana e dei sapori partenopei.

Ad accompagnare la riapertura del rooftop del grand hotel napoletano è il progetto #IOSONOILJEANS (anche nella sua declinazione inglese #IAMTHEJEANS). A Napoli, culla dell’eleganza sartoriale e della creatività mediterranea, nasce un progetto che ha nel jeans il suo elemento-simbolo.

Il Grand Hotel Parker’s, simbolo di bellezza ed eleganza senza tempo, ha fatto da sfondo al progetto #IOSONOILJEANS: ogni componente dello staff del Rooftop dell’albergo napoletano indossa, infatti, un jeans personalizzato che accompagna l’intera stagione-2024 nel segno della sartorialità partenopea.

Totalmente ideato, prodotto e realizzato in Italia – e, in particolare, in Campania – con elementi sartoriali di eccellenza, il progetto #IOSONOILJEANS si basa su due diverse nuance di blu che caratterizzano i due differenti modelli di questo capo. Il blu è il simbolo stesso dell’azzurrità di Napoli, del Made in Italy e della sua brillante identità.

Nato da un’intuizione del quarantanovenne imprenditore e area manager napoletano Marcello Santone, il progetto è stato poi condiviso con Michelangelo Iossa, esperto di branding e communication management al fianco di realtà imprenditoriali italiane.

“Il progetto #IOSONOILJEANS si basa su un jeans nuovo e personalizzabile – spiega Marcello Santone – ogni capo, infatti, può essere personalizzato con le iniziali del proprio nome e cognome (in tre differenti colorazioni) o con un cornetto rosso portafortuna attraverso un lavoro sartoriale che certamente farà la gioia di coloro che lo indosseranno”.

Con i suoi due lavaggi agli ioni senza ‘baffi’ o ‘tagli’ e i suoi dettagli di sartoria d’eccellenza, questo jeans cinque-tasche è in grado di raccontare la moda della contemporaneità e della sartorialità: “Abbiamo voluto creare un jeans elegante e comodo, adottando un tessuto comfort Meissa con il 97% di cotone e un solo 3% di elastan, in modo da garantire una vestibilità brillante e versatile” spiega Santone.

L’incanto del panorama sulla città di Napoli, i cocktail, i sapori d’autore del Grand Hotel Parker’s e le proposte del Bidder Bar – Bond Point 0025 con i celebri drink dedicati a James Bond fanno il resto: ed è subito estate!