La Zanzara in tour, Giuseppe Cruciani e David Parenzo al Palapartenope sabato 15

Dopo anni di irriverenza radiofonica, La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo sbarca nei teatri con uno show senza filtri.

Sabato 15 novembre alle ore 21 lo spettacolo arriva a Napoli, al Palapartenope (Via Barbagallo, 115), nell’unica tappa in Campania della fortunata tournée teatrale che sta facendo segnare il sold out ovunque.

Giuseppe Cruciani e David Parenzo, protagonisti del celebre programma di Radio 24, vincitore dello Spotify Milestone Creator Award come podcast più ascoltato in Italia e unico ad aver superato i 50 milioni di ascolti, portano nelle sale teatrali delle principali città italiane il loro format vincente.

Prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione, lo spettacolo napoletano – organizzato da Veragency e Berti Live – si annuncia come un mix esplosivo tra talk show e happening live, dove politica, costume e provocazione si fondono in un’esperienza caustica e imprevedibile.

Un racconto senza tabù, senza censure e senza peli sulla lingua. Un luogo dove la libertà di espressione e il parlare fuori dai denti sono la parola d’ordine, dove il politicamente corretto e il perbenismo vengono sfidati, dove uno vale uno e dove chiunque può sostenere la propria opinione anche e soprattutto se è insolente, oltraggiosa e fuori dagli schemi.

In ogni spettacolo molti ospiti, tutti provenienti dall’universo de La Zanzara e noti al pubblico radiofonico, sempre diversi da tappa a tappa, saliranno sul palco con i due conduttori, per farci scoprire le contraddizioni del nostro tempo attraverso lo stile unico e inconfondibile di Cruciani e Parenzo.

Per informazioni: Veragency tel. 335 5235134 – www.veragency.it