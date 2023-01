Laboratorio di disegno a Capodimonte, ultimo appuntamento sabato 21.

Sabato 21 gennaio 2023

I turno: 11.00-13.00 / II turno: 15.00-17.00

Ultimo appuntamento della XII edizione del laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Collezione De Ciccio – I piano del Museo

Ultimo appuntamento della XII edizione del laboratorio di disegno al Museo e Real Bosco di Capodimonte a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei.

Il ciclo di laboratori è promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets e si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno.

Gli incontri non hanno unicamente lo scopo di insegnare a disegnare, ma anche e soprattutto il fine di insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura, fatta dal ritmo delle linee, dai volumi, dalle luci. Provare a sentire cosa accade tra l’occhio e la mano, aiutare a non scivolare sulle opere, offrire uno strumento capace di coinvolgere in prima persona i visitatori del museo. Il laboratorio continua il lavoro, proposto nella scorsa edizione, di osservazione degli oggetti inanimati presenti nelle opere esposte al Museo di Capodimonte. Il titolo “Objets inanimés, avez-vous donc une âme? / Oggetti inanimati, avete un’anima?” rinvia ad una poesia di Alphonse de Lamartine.

Materiale occorrente ai partecipanti

Fogli sciolti (di qualsiasi dimensione o spessore) e 2 fogli in formato A3, si consiglia un supporto rigido. Ciascuno potrà portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare e non rischi di danneggiare il pavimento del museo. Si consigliano penna bic nera, acquerelli con pennelli ad acqua. Non è consigliato l’utilizzo della matita e della gomma.

Info

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Si ricorda che si può prenotare un solo turno a scelta.

Sia le date che le diverse fasce orarie non sono propedeutiche.

I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un partecipante adulto.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a:

prenotazioni@amicidicapodimonte.org entro le ore 15:00 di venerdì 20 gennaio 2023.

precisando per ogni partecipante:

nome e cognome

numero di cellulare

La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo (ingresso gratuito per i Soci Amici di Capodimonte).