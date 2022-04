laFeltrinelli, gli appuntamenti dei prossimi giorn, Mario Biondi venerdì 8.

Venerdì 08 aprile

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

MARIO BIONDI

Mario Biondi presenta il suo nuovo album Romantic. Interviene Federico Vacalebre.

Acquista il cd presso laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass* che dà accesso prioritario all’evento.

*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

Sabato 09 aprile

17.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

GIANLUCA GOTTO

Ispirato dall’esperienza in Costa Rica, nel romanzo La pura vida (Mondadori) Gianluca Gotto ci accompagna in uno dei paesi più felici al mondo, alla scoperta della filosofia della pura vida. Interviene Arianna Nardi.

Domenica 10 aprile

11.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI FANTASTICI

In attesa di ritrovare al cinema quelli di JK Rowling e scoprire i segreti di Silente, giochiamo con la fantasia e inventiamo i nostri animali fantastici! A cura del Teatro nel Baule.

Lunedì 11 aprile

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

LAVORARE ALLA GRANDE

Come capire cosa vuoi fare dopo gli studi? Quanto conta il voto di laurea? Come scrivere il CV perfetto? Ne parliamo con Fabiana Andreani, aka @fabianamanager, in occasione della presentazione del suo libro Lavorare alla grande (Gribaudo).

Martedì 12 aprile

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

UNA STORIA PIU’ GIUSTA DEL MONDO

Valentina Grotta presenta il suo romanzo d’esordio Una storia più giusta del mondo (Prospero Editore), in cui racconta la necessità di dare un senso a una scomparsa, portandoci tra il passato e il presente della sua protagonista. Interviene Paolo De Luca.

Mercoledì 13 aprile

15.30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

BENVENUTA FELTRINELLI SCUOLA

Germano Maifreda, professore di Storia economica all’Università degli Studi di Milano, incontra i docenti delle scuole superiori sul tema Storia contesa: storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture.

Mercoledì 13 aprile

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

RILEGGERE ANTONIO TABUCCHI

Il ricordo, a dieci anni dalla scomparsa, di uno dei più importanti narratori europei del secondo Novecento. Le atmosfere dei suoi romanzi e racconti indimenticabili hanno conquistato lettori in tutto il mondo. Vincenzo Arsillo, Fabrizio Coscia, Paolo Di Paolo e Valeria Parrella propongono la lettura di una pagina particolarmente amata.

Mercoledì 13 aprile

18.00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

LAZZA FIRMACOPIE

A distanza di tre anni dal suo album di debutto Re Mida, Lazza firma copie del suo nuovo album di inediti, Sirio, in uscita l’8 aprile.

Acquista il cd presso laFeltrinelli di piazza Garibaldi e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

Giovedì 14 aprile

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

BENEDETTA PALMIERI

Presentato da Alberto Rollo al Premio Strega 2022, Emersione (Nutrimenti), il nuovo romanzo di Benedetta Palmieri, è una discesa nel dolore, e nell’amore, per riemergere nella rinascita. L’autrice ne parla con Mirella Armiero. Letture di Gea Martire.

Per tutti gli appuntamenti ingresso libero fino a esaurimento posti.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, e ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19, sono richiesti l’esibizione del Green Pass rafforzato e l’uso della mascherina FFP2.