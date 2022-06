laFeltrinelli, gli appuntamenti della settimana.

martedì 7 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Valentina Ranalli e Enrico Pieranunzi

Cantare Pieranunzi è il titolo di un nuovo progetto discografico, in cui la cantante napoletana Valentina Ranalli interpreta composizioni originali di uno dei protagonisti assoluti del panorama jazz internazionale: il pianista Enrico Pieranunzi. Oggi dal vivo.

mercoledì 8 ore 18:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

Ketama123

Ketama123 firma copie di Armageddon, il suo nuovo progetto discografico.

Acquista il cd a laFeltrinelli di piazza dei Garibaldi e ritira il pass* che dà

accesso al firmacopie.

* 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento dei posti disponibili.

mercoledì 8 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Un mese in giallo. Un volo per Sara

Maurizio de Giovanni presenta Un volo per Sara (Rizzoli), il suo quinto romanzo con protagonista la donna invisibile, in grado di leggere il linguaggio non verbale. Accompagnamento musicale di Marco Zurzolo.

giovedì 9 ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

@nonchiamateladieta

Sotto questo profilo si nasconde la nutrizionista e food blogger napoletana Fernanda Lisa Scala, che oggi presenta il suo nuovo libro I cinque colori della salute (Sonzogno), in cui propone ricette pratiche e salutari per una “dieta-non dieta”. Interviene Emma Di Nicuolo.

giovedì 9 ore 18:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

Luchè

Luchè incontra il pubblico e firma copie del suo nuovo album Dove volano le aquile.

venerdì 10 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Peppe Barra

Attore, cantante, Peppe Barra da oltre cinquanta anni è una delle voci più autorevoli del teatro e della canzone popolare napoletana. Oggi presenta dal vivo il suo nuovo doppio album Cipria e caffè.

Gli eventi si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19.