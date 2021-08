L’Alba Magica Sui Sentieri degli Dei ad Agerola nella notte tra sabato e domenica.

Attesissimo evento, unico appuntamento itinerante del festival, a Ferragosto torna puntuale L’Alba magica. Nella notte tra il 14 e il 15, per i festeggiamenti in alta quota sul Monte Tre Calli, muniti di sacco a pelo e scarponcini, affacciati sullo scenario sorprendente che offrono il golfo di Napoli e di Salerno, ci si lascerà cullare dalle note del classico concerto al sorgere del sole del Gruppo bandistico “Città di Agerola”.

Il raduno è previsto sabato alle 19.00 in località Crocifisso, nella frazione di Paipo, dove in compagnia di guide esperte ci si incammina sul sentiero verso le alture del Monte Tre Calli. Qui, in vetta, si allestirà il campo per assistere sotto il cielo stellato all’arrivo del nuovo giorno, danzare e godersi il concerto al sorgere del sole, alle 5.00 del mattino.

Un’opportunità imperdibile per escursionisti, amanti di natura e hiking, appassionati della montagna per ammirare con un solo sguardo, su questa terrazza naturale sospesa tra cielo e mare, le curve dell’intero litorale offerte dallo spettacolo che ha inizio all’alba con vista sui due golfi. Panorami unici, tra il Vesuvio, Ischia, Procida, Capri e i suoi faraglioni, Punta Campanella, Punta Licosa e che abbracciano Agerola senza temere rivali.

Spiega il Consigliere comunale con delega al Turismo Tommaso Naclerio: Si tratta di uno degli eventi più attesi di una rassegna che quest’anno, come dimostrano i dati statistici che descrivono una solida ripresa dei flussi turistici dopo l’annus horribilis del 2020, sta svolgendo in pieno la funzione di prestigiosa vetrina internazionale del brand Agerola.

Equipaggiamento consigliato: durante il tragitto si affronteranno salite di lieve intensità ma di breve durata, su fondo roccioso o sterrato. È consigliata una preparazione fisica moderata, abbigliamento comodo e “a strati”, scarpe anche basse ma da escursionismo ed eventuale bastone da montagna. Fornirsi di cappello per il sole, acqua e colazione a sacco. E per la notte tende (o sacco a pelo), maglioncino, giacca a vento, torcia. Ma soprattutto munirsi di macchina fotografica.

I due momenti di hiking per vivere l’Alba magica:

Hiking al tramonto con partenza alle ore 19 del 14 agosto da località Crocifisso per salire in quota a Tre Calli (45 minuti) accompagnati da guida escursionistica.

Hiking all’alba con partenza alle ore 4 del 15 agosto da località Crocifisso per salire in quota a Tre Calli (45 minuti) accompagnati da guida escursionistica.

Oltre alla musica ci sarà la possibilità di effettuare percorsi di hiking al tramonto o all’alba dirigendosi a Nord lungo il sentiero sommitale e oltrepassando il Monte Calavrice (1145 m) e – con leggera discesa – giungere alla sella di Capo Muro (1072 m), oltre la quale si innalza la piramidale mole del Monte S. Angelo a Tre Pizzi. Per il ritorno, oltre che la via di andata si può scendere verso il Casino di Paipo prendendo il sentiero ben evidente a sinistra dell’inconfondibile “fungo di roccia” di Capo Muro, in direzione Sud. La ripida discesa su roccia e pietraia porta a una rotabile in terra battuta che bisogna seguire verso sinistra.

Si partecipa sotto la propria responsabilità.

Non sono ammessi minori non accompagnati.

Sabato 14 agosto – ore 19.00

QUELLI CHE ASPETTANO… tra canti e musica

riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

partenza da Paipo – Località “Crocifisso” con guida per il Monte TRE CALLI

Domenica 15 agosto – ore 5.00 Monte Tre Calli

L’ALBA MAGICA

concerto con il Gruppo bandistico “Città di Agerola”

in Gran concerto di musica classica

Ferragosto ad Agerola si rinnova il rito più atteso del festival: hiking dal tramonto di venerdì 14 agosto fino all’alba di sabato 15, pernottamento in altura e concerto all’alba in attesa del sorgere del sole, sospesi tra mare e cielo

INFO e PRENOTAZIONI

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Info e assistenza al numero 081 8791064

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com