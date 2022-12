L’Albero dei desideri a Palazzo Reale giovedì 8 e venerdì 9 con apertura serale straordinaria.

Nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, tornano le aperture serali straordinarie con l’iniziativa “l’Albero dei desideri” dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) durante le quali è possibile visitare l’Appartamento Storico al costo ridotto di 2,00 euro.

Come da tradizione, nella giornata dell’8 dicembre, sarà allestito sullo Scalone d’Onore di Palazzo Reale l’albero di Natale che quest’anno sarà addobbato in diretta, durante l’orario di visita. Per l’occasione, ai piedi dell’imponente albero di Natale, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all’Epifania. Una selezione dei messaggi ricevuti sarà pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2023.

Durante le aperture straordinarie serali, è obbligatoria la prenotazione SOLO per i gruppi superiori alle 10 persone al seguente link:

https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=D34F9D96-24F1-F911-0A74-0172C1356E99&catalogid=5B11362C-56B3-F7B4-4F6E-0184A98E93E5&lang=it

Durante le aperture straordinarie serali, il Giardino Romantico e la Galleria del Tempo non sono aperti, ma restano visitabili durante i consueti orari e giorni di apertura.

www.palazzorealedinapoli.org

