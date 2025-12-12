L’Arcobaleno Napoletano, successo per la XIV edizione

- pubblicità -

Si è tenuta mercoledì 10 dicembre, al Teatro Sannazaro di Napoli, la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, l’evento ideato dall’attrice e cantante – tra i protagonisti di Mare Fuori – Il Musical – Anna Capasso, che ogni anno celebra talento, musica e solidarietà.

Anche quest’anno, la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano” ha rinnovato la sua dedica a Franco Di Mare, indimenticabile giornalista Rai e primo conduttore della kermesse. A presentare la serata Patrizio Rispo e Anna Capasso, con le vivaci incursioni di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali quali Valentina Stella, una delle voci più raffinate del panorama partenopeo e per anni protagonista del Bagaglino, Cosimo Alberti, attore e volto amatissimo di Un Posto al Sole e Antonio Rocco, voce ufficiale della colonna sonora del film Troppo Napoletano di Alessandro Siani e interprete del musical di Mare Fuori. Ha preso parte alla serata anche Gino Di Mare, fratello di Franco Di Mare, che gli ha reso un sentito omaggio condividendo un ricordo personale e lanciando un messaggio perfettamente in linea con lo spirito dell’evento, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Durante la serata sono stati consegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei campi delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, della Società civile e dell’Imprenditoria, contribuendo a portare il nome di Napoli e della Campania oltre i confini regionali.

Per il cinema è stata premiata MariaCarla Casillo, protagonista dell’ultima stagione della serie “Vita da Carlo”. Il premio per la medicina è stato conferito al professor Attilio Di Spiezio Sardo, tre volte vincitore del Golden Hysteroscope Award, e a Ciro Imbimbo, professore ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il riconoscimento per la musica è stato attribuito a Joe Romano, vincitore di Italia’s Got Talent 2025, e a Luigi Libra, voce della tradizione partenopea. Per la categoria cinema e teatro è stato premiato Emanuele Palumbo, protagonista di “Mixed by Erry” e interprete in Nostalgia di Mario Martone.

Nel campo dell’imprenditoria, il premio è stato consegnato a Giusy Troncone, esperta in estetica oncologica, mentre per la televisione è stato conferito a Ciro Florio per Cenerentola 24, riconosciuto come programma di daytime di Warner Bros. Discovery.

Come da tradizione, non è mancato il momento dedicato alla vivace asta di beneficenza “istantanea”, nella quale è stata messa in palio una maglia ufficiale donata dalla SSC Napoli, autografata da Giovanni Di Lorenzo. Il capo è stato aggiudicato per 600 euro al direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati e a Mario Simonetti, che hanno poi scelto di restituirlo per ampliare ulteriormente il gesto solidale.

«Anche quest’anno l’Arcobaleno Napoletano mi ha permesso di riscoprire il valore della solidarietà e l’importanza della prevenzione – dichiara Anna Capasso – temi che ribadisco con convinzione in ogni edizione, insieme al valore del lavoro di squadra e del sostegno reciproco. L’unione fa la forza, anche tra artisti. È importante ricordare che non c’è alcuna spettacolarizzazione, ma un unico vero obiettivo: ricerca e prevenzione. Con gli ospiti di quest’anno si è creata una grande alchimia, davvero un gruppo straordinario».

Radio CRC è stata la radio ufficiale dell’evento, diretta dal giornalista Umberto Russo, una partnership che conferma la volontà dell’organizzazione di valorizzare la comunicazione attraverso media radicati nel territorio e vicini al pubblico. A coordinare la serata Daniela Riccardi.

Il Premio “L’arcobaleno Napoletano” è stato organizzato con il patrocinio morale del Comune di Napoli, a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. A rappresentare l’Istituto Pascale di Napoli, il dottor Corrado Caracò.

Presente all’evento l’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, il deputato Francesco Emilio Borrelli, e l’onorevole Luciano Schifone.