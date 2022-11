L’Arte contemporanea raccontata ai bambini, gli appuntamenti del weekend.

Sarah Galmuzzi e’ uno storico dell’arte contemporanea, giornalista, comunicatrice che dopo anni di esperienza in diverse strutture museali e in redazioni di portali e riviste di informazione culturale sceglie di focalizzare la sua attenzione su un pubblico di giovanissimi riservando loro una narrazione dell’arte poco convenzionale fatta di elementi semplici e parole chiare è così che nasce L’Arte contemporanea racconta ai bambini.

Un grande contenitore che vive on line attraverso un’intensa attività di condivisione di contenuti di approfondimento, osservazioni su artisti, opere, movimenti, e off line con incontri in librerie, scuole, musei, volti ad avvicinare i giovanissimi all’arte contemporanea, ai suoi strumenti, ai suoi linguaggi.

Per l’edizione 2022/2023 ricominciano gli appuntamenti con i ragazzi della scuola primaria per l’occasione Sarah costruisce un ciclo di incontri per scoprire, confrontando gli artisti tra di loro, scoprendone anche di nuovi, che l’arte contemporanea è presente in ogni aspetto della nostra giornata. Ad ogni evento segue un’attività laboratoriale diversa di volta in volta, un’opportunità per sperimentare linguaggi e strumenti sempre nuovi. Tra le novità anche un ciclo di incontri dedicati ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia con i quali si cercherà un modo diverso per esprimere la creatività giocando con l’arte ispirandosi a quanto insegnato da Bruno Munari.

Gli incontri saranno preceduti dalla lettura di un libro cui seguirà l’attività laboratoriale ad esso legata.

Prossimi appuntamenti:

sabato 19 novembre

LA SOCIETA’ DEI CONSUMI

Chi ha inventato la pubblicità? A cosa serve? Lo sai che i primi pubblicitari sono stati degli artisti?

H 10.30

Libreria Io ci Sto, via Cimarosa 20

info e prenotazioni 081 578 0421

H 16.30

Libreria UBIK via B.Croce 28

info e prenotazioni 3333771977

Domenica 20 novembre

IL SOLE

Non esiste un solo Sole, diceva Munari, ma 10, 100, 1000. Tutti diversi. Divertiamoci a scoprirli tutti.

H 11.00

Libreria UBIK via B.Croce 28

info e prenotazioni 3333771977