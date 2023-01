L’arte sartoriale maschile alla Fondazione Banco di Napoli. Ecco come rilanciarla

“La tradizione sartoriale maschile a Napoli tra età moderna e contemporanea”, questo il titolo dell’incontro che si è svolto nella sede della Fondazione Banco di Napoli, presieduta da Orazio Abbamonte. Durante il confronto è stata avanzata la proposta di realizzare una scuola d’arte sartoriale maschile per i giovani della città, che trasmetta il sapere tradizionale, e insegni quel mestiere antico in grado di rendere affascinanti e riconoscibili gli abiti Made in Naples. Al centro del dibattito l’arte della seta, la storia, l’economia, dal ‘500 ai giorni nostri, attraverso lo studio delle carte d’archivio e il racconto di due libri: Giovan Battista Manso imprenditore e le sete del Real Monte Manso di Scala di Bianca Stranieri (Editori Paparo) e Cucita addosso. La collezione Tesorone: un secolo di collezionismo borghese di Nadia Barrella (Luciano Editore). Alla giornata di studio hanno partecipato Orazio Abbamonte, Giulio Sodano, docente di Storia Moderna e direttore del DiLBeC dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Giancarlo Maresca, Presidente dell’associazione “Mani di Napoli”, che riunisce gli artigiani del tessile, Silvana Musella Guida, storica dell’arte, Gaia Salvatori, docente di storia contemporanea dell’Università Luigi Vanvitelli, Sonia Scognamiglio, docente di Storia delle Istituzioni dell’Università Parthenope. Seta, tessuti e sartoria tra spirito etico ed economico.