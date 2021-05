L’Atelier delle Meraviglie, da giovedì 20 su Real Time.

Dal oltre sessant’anni realizza i sogni di tutte le spose d’Italia e ora la famiglia Celli torna dal 20 maggio su Real Time, in prima serata, con le nuove puntate dell’attesissimo: “L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE”.

“L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE”, il nuovo programma sul mondo del wedding è ambientato nella splendida azienda della famiglia Celli, alle porte di Roma. Regina indiscussa della celebre sartoria di abiti da sposa la carismatica Maria Celli: insieme ai figli Giampaolo e Alessia e al nipote Simone, pronti a raccogliere le richieste più stravaganti, delle coppie di futuri sposi, come una sfida. In un mondo variopinto, divertente e ricco di creatività ne vedrete delle belle, infatti, siparietti di ogni tipo sono all’ordine del giorno: suocere invadenti, mamme ansiose, piccole rivalità e grattacapi, renderanno ogni scelta d’abito una vera avventura. Nel primo episodio: le porte dell’Atelier delle Meraviglie si aprono per Gabriele e Shadi, una giovane coppia che vuole sposarsi secondo la tradizione persiana. Maria, oltre ad assecondare le bizzarre richieste della sposa, è impegnatissima ad insegnare il lavoro di commessa a Siria, la nuova fidanzata di Simone.

La mission di Maria è chiara: soddisfare al meglio tutte le necessità dei suoi clienti e rinnovare ogni volta l’emozione di un matrimonio perfetto dalla A alla Z. Maria Celli è erede di una famiglia di gioiellieri e ha il business nel sangue, ma anche tanto estro e ispirazione. Giampaolo, anima rock della famiglia, è il responsabile del settore abiti da uomo, mentre la super creativa sorella Alessia è stilista di abiti da sposa. Simone è il receptionist più surreale che si possa immaginare. Spesso alleati tra loro per aggirare il controllo di Maria e, perché no, tirarle qualche scherzo, gli eredi della maison non hanno paura di osare e rinnovano la tradizione sartoriale con audacia e sperimentazione. La sartoria della famiglia Celli è un trionfo di pizzi, ricami e tanti glitter, un business dove tutti sono freneticamente coinvolti: riusciranno anche i gusti più esigenti e stravaganti a trovare l’intesa, grazie all’occhio e alle capacità diplomatiche di Maria e della sua famiglia? Per scoprirlo non resta che guardare i nuovi episodi su Real Time canale 31 del digitale terrestre da giovedì 20 maggio.

“L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE” è prodotto da PESCI COMBATTENTI, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa per Discovery Italia. Disponibile in esclusiva per gli abbonati su Discovery+.