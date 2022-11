L’attore Gianmarco Bellumori a Torino per Two Flows.

L’attore Gianmarco Bellumori il 17 novembre si è recato a Torino in occasione della presentazione di 2FLOWS che racconta la storia di 2 flussi come dice il titolo, due ragazzi che vivono il mondo della musica diversamente ma che in qualche modo sono collegati tra loro.

Luca è un giovane ragazzo della periferia di Torino con un sogno: diventare un rapper famoso e farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo.

She è una cantante affermata, schiava dello showbiz e stufa del suo manager, che sta cercando un modo per ricominciare da zero e riprendere il controllo della sua vita.

Cast: Nicolò Bertonelli, Gianmarco Bellumori, Alessandra Carrillo, Maria Teghini, Federico Orecchia (BORO BORO), Roberta Carluccio e Tommaso Padovan. Regia di Rocco D’anzi.