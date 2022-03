Le Charlie’s Angels protagoniste della cena con delitto al Teatro Lazzari Felici sabato 5.

Torna il gioco spettacolo più divertente di tutta Napoli! Ogni appuntamento una storia diversa con un’unico comune denominatore: scoprire l’assassino!

Il delitto di stasera è ispirato ad una delle serie di spionaggio più famose di tutti i tempi.

Sabrina, Kelly e Jill, le tre investigatrici private di casi estremi, mentre stanno indagando su un caso molto particale vengono richiamate all’ufficio centrale di New York per incontrare, per la prima volta dal vivo, il loro capo Charlie. Ad informarle é stato il loro intermediario Bosley.

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male!

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari